Jessica Chastain expresa su amor por México: “viví aquí cuando era niña”

La ganadora del Oscar Jessica Chastain, presentó su nueva película con el director mexicano Michel Franco, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia 2023.

Durante la conferencia de “Memory”, la famosa que protagoniza la película junto a Peter Sarsgaard se mostró muy contenta de estar en nuestro país y confirmó que participará en más películas mexicanas. Incluso reveló que vivió en la Ciudad de México, algo que para muchos fue una sorpresa.

“Me encanta estar en México y me encantó filmar aquí. Fue muy especial para mí estar en la Ciudad de México, he pasado mucho tiempo aquí, las colaboraciones que he hecho aquí son muy inspiradoras y muy satisfactorias y espero que haya más. De hecho viví en la Ciudad de México cuando era niña, mi abuela vivió aquí en México, así que he pasado mucho tiempo aquí", contó Jessica Chastain.

Por su parte, el director Michel Franco dijo que tras realizar “Memory”, filmaron una película más en la que aparecerá el reconocido bailarin Isaac Hernández.

El cineasta expresó, “me interesa más la gente rota. Que no busca ser perfecta y brillar en sociedad, no soporto esa gente, esa cosa de la perfección la detesto. Me interesa más que mis personajes sean vulnerables”.

¿De qué trata la película “Memory”?

En la cinta escrita y dirigida por Michel, Jessica Chastain interpreta Sylvia, una madre trabajadora social que fue agredida sexualmente cuando era adolescente. “Llegando a esta pelícila de alguna manera jugué este rol en el que me conecté con la sanación de las mujeres con quienes había hablado y lo que habían vivido”, dijo la actriz quien a lo largo de su vida ha estado en conversaciones con mujeres víctimas de agresión sexual.

“Pero lo que me sorprendió en el guion y en la trama es que es acerca de la sanación, acerca de cambiar la energía, porque mi personaje no vive a través de su trauma, sino que logró salir de este cuarto y vivir su vida para ella”, añadió.