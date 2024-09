Carlos Vives reveló detalles desconocidos de su íntima charla con Luis Miguel en Marbella: ‘Lo vi renacer’

Luis Miguel terminó su gira por España, donde tuvo presentaciones exitosas en Madrid, Barcelona y Marbella. Fue en esta última parte donde el cantante mexicano se reencontró con un amigo que no veía desde hace tiempo.

Se trató del colombiano Carlos Vives, quien en una charla con Javier Paniagua CLIPS habló sobre cómo fue con su encuentro con el Sol durante su presentación en Marbella.

“Esto es un mensaje para todos, para la gente porque al final siempre estamos pensando que todo se nos va a acabar y que ya no hay tiempo y que me equivoqué y me pasa esto, pero yo vi a Luis Miguel como renacer”, dijo el intérprete de Nota de amor.

“Es que ahorita renació, literal”, mencionó Javier.

“No, no, pero literal, sabes, los que lo conocemos, lo que lo conocimos vivimos su obra, su música, todos sus momentos, para mí verlo allí con su novia que también es espectacular”, dijo el colombiano en referencia a Paloma Cuevas, quien siempre estuvo en los conciertos del cantante mexicano.

Así conoció Carlos Vives a Luis Miguel

Durante la charla, el cantante de vallenato recordó la primera vez que conoció a Luis Miguel.

“Tú sabes que él estuvo conmigo en el festival de allá de Marbella, entonces yo canté una noche y a la noche siguiente cantaba Luis Miguel, entonces me invitó", dijo Vives. “Fui a verlo y conversamos, y no conversábamos desde que él fue con el tour de Romance, cuando llegó a Bogotá yo fui el telonero”.

Dicho tour que realizó Luis Miguel llegó a Colombia durante junio de 1992, y el cantante samario recuerda aquella ocasión.

“Fue un super concierto en el Campín y para mí fue una gran oportunidad porque fue la primera vez que yo canté para un público tan grande.

“Luis Miguel había traído el público y me fue muy bien. Y ahí conocí a Luis Miguel, no nos habíamos vuelto a ver y como él supo que yo estaba en Marbella me invitó, entonces fui a ver su concierto.

“Y verlo y poder conversar con él y de pronto no, tantos mitos y tantas cosas alrededor, pero verlo en el escenario, cómo lo disfrutó, cómo lo vivió, cómo cantó, digo que hay un mensaje muy lindo y yo me alegro de haberlo visto así, y que se acordara de mí", finalizó Vives.

