Paola Rojas se despide de “Netas Divinas” tras 6 años de trabajo

Paola Rojas confirmó su salida de “Netas Divinas”, y compartió algunas palabras con sus seguidores, a quienes les dio a conocer que no tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeras y tampoco de su audiencia.

Sin embargo, en el video que compartió agradeció el apoyo de quienes se mantuvieron al pendiente de su participación en el programa.

“Tengo que contarles algo que es muy importante y que para mí es muy triste. Que ya no voy a ser parte de ‘Netas Divinas’. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida”, dijo Paola Rojas, quien se limitó a contar los detalles de su salida del programa.

“Lamento tanto no haberme podido ir a despedir, o sea si me hubiera encantado darles un abrazo, yo espero que la vida me permita hacerlo, espero que nos encontramos y que podamos despedirnos porque creo que es importante”.

No obstante, Paola dijo que sus compañeras seguirán siendo sus amigas aunque ya no conviva con ellas en el programa.

“A mis amadas netas las adoro. Me quedo con la tranquilidad de que vamos a ser amigas siempre, estoy segura que nuestra amistad va más allá que un programa de televisión”, dijo.

Todo parece indicar que Paola Rojas tiene nuevas propuestas laborales que no le permitían seguir con el programa.