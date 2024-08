Este es el mensaje que Ben Affleck grabó en el anillo de compromiso de Jennifer Lopez

Las noticias sobre la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck no ha parado, en medio del revuelo mediático, una nueva curiosidad sobre su sortija de matrimonio ha surgido.

El anillo de compromiso que Ben eligió para JLo, era una enorme joya con un diamente verde esmeralda, color favorito de la cantante que considera su taalismán de la suerte. Jennifer no dudó en presumirlo en su blog On The JLo. “Les dije que tenía algo muy especial que anunciarles y es que me he comprometido”, dijo hace un tiempo.

Jennifer comentó que la petición de matrimonio fue sencilla aunque muy romántica. “No fue nada elegante, solo una noche de sábado tranquila en casa y dos personas prometiéndose estar siempre el uno con el otro”.

Poco después, la artista contó que había tres palabras grabadas en el anillo de 8.5 kilates, engastado en un aro de platino con dos diamantes blancos a cada lado, que llevaba escrito “not.going.anywhere”, (no voy a ir a ninguna parte). En la banda platino del anillo, Ben grabó una declaración significativa que como dijo la diva del Bronx en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, era una frase que el actor solía usar para tranquilizarla durante los inicios de su reconciliación. "Él siempre decía: no te preocupes, no voy a ir a ningún lado”, recordó JLo.

Esta joya creada por los diseñadores Ilan Portugali, Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner, está valorada en más de 5 millones de dólares.