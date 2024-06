Céline Dion le envió un inesperado mensaje a Belinda y la mexicana hizo una sorprendente revelación

La cantante mexicana Belinda no pudo contener la emoción al recibir un inesperado mensaje de su ídolo, la legendaria Céline Dion.

En medio del estreno del nuevo documental de la canadiense, “I Am Céline Dion”, ambas artistas protagonizaron un conmovedor intercambio en redes sociales.

Cuando Belinda compartió en sus redes sociales su experiencia al ver el nuevo documental de Céline Dion, no esperaba recibir una respuesta directa de su ídolo.

La cantante canadiense no solo vio la historia de Instagram de Belinda, sino que también la compartió en su propia cuenta con emotivos emojis de corazón y agradecimiento, lo que provocó una ola de emociones en la joven estrella mexicana.

El mensaje más inesperado que recibió Belinda

En el video que Belinda compartió en Instagram, se le ve cantando emocionada “The Power of Love” mientras veía el documental.

Junto al clip, escribió: “Mi cantante favorita en el mundo @celinedion te amamos!!!”.

La respuesta de Céline no se hizo esperar, pues reaccionó con un gesto que conmovió profundamente a Belinda, quien expresó su gratitud y admiración: “Ay no, me muero @celinedion gracias por existir, has sido mi mayor inspiración!! Gracias a ti soy cantante!! Te amo, por siempre la mejor cantante del mundo!!”

Belinda en las más recientes historias de la cantante canadiense Céline Dion en instagram:



“Gracias por existir, has sido mi mayor inspiración, gracias a ti soy cantante, te amo!” pic.twitter.com/oDS0JCMbjs — Belinda Data (@BelindaData) June 27, 2024

También te puede interesar: ¿Lujo o extravagancia? Los tenis de Ben Affleck que cuestan más que un auto eléctrico

El entusiasmo de Belinda fue compartido también con su padre, Ignacio Peregrín, quien apareció en otro video publicado por la cantante.

En este, Belinda exclama: "¡Céline Dion vio nuestra historia! Céline, we love you! ¡Canta algo de Céline!”

A lo que su padre, confundido, responde en francés, lo que agregó un toque humorístico a la situación. Este momento familiar destacó tanto la emoción de Belinda y cómo su familia apoya su carrera y pasiones.

Cómo influyó Céline Dion en Belinda

Luego del intercambio, Belinda aprovechó para compartir con sus seguidores un video de su infancia, donde la mostraban cantando “My Heart Will Go On”, el gran éxito de Céline Dion para la película “Titanic”.

Este recuerdo demostró el profundo lazo y la influencia que Dion ha tenido en la carrera y vida de Belinda desde muy joven.

La interacción entre Céline Dion y Belinda no solo subraya la influencia global de la música y cómo puede unir generaciones de artistas, sino también el poder de las redes sociales como un puente entre las grandes estrellas y sus admiradores, que facilita momentos verdaderamente especiales y personales.

También te puede interesar: ¿Christian Nodal es millonario? Descubre de cuánto es su impresionante fortuna