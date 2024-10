Cheryl Cole, expareja y madre del hijo de Liam Payne rompe el silencio sobre la muerte del cantante

Liam Payne, falleció al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, según informó la Oficina Nacional de Fiscalías Criminales y Correccionales de la ciudad. El artista de 31 años sufrió un “trauma múltiple” y “hemorragia interna y externa”.

La reconocida cantante, bailarina y personalidad de la televisión británica, Cheryl Cole y Liam Payne comparten un hijo en común, por lo que pidió que por el bienestar de su hijo paren las diferentes versiones sobre la muerte de Payne. Cole expresó su dolor por la pérdida del padre de su hijo.

“Lo que más perturba mi espíritu es que un día Bear tendrá acceso a los abdominales informes y a la explotación mediática que hemos visto en los dos últimos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerle de eso en su futuro. Les ruego que consideren para qué sirven algunos de estos informes, si no es para causar más daño a todos los que quedan recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer vídeos, pregúntate si te gustaría que los leyera tu propio hijo o tu familia”, dijo Cole en un comunicado en el que pidió al público que, “le dieran a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para descansar por fin en paz”.

La relación que tuvieron Cole y Payne comenzó en 2016, después de que se conocieran en 2008 durante la audición de Payne para la edición británica de The X Factor, donde Cole era parte del jurado. Después en marzo de 2017, la pareja tuvo a su hijo Bear, pero al año siguiente se separaron, pero a pesar de eso mantenían un vínculo cercano por su hijo.