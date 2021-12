Chris Noth, de ‘Sex and the City’, niega acusaciones de agresión sexual

Chris Noth, actor de la famosa serie “Sex and the City”, negó las acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra por dos mujeres en el medio The Hollywood Reporter.

Por Diana Laura Sánchez

Este jueves se publicaron las acusaciones anónimas de dos mujeres que presuntamente sufrieron agresión sexual por Chris Noth. Ante esta situación, el actor respondió dejando en claro que son acusaciones falsas. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No se con certeza por qué esta surgiendo ahora, pero si sé esto: no agredí a estas mujeres”.

Una de las dos mujeres que lo acusó, usó el nombre de Zoe, dijo que tenía 22 años en 2004 cuando el actor la agredió. Ella buscó apoyo para su salud mental después del incidente, pero dijo que no presentó un informe policial.

La otra mujer usó el nombre de Lily, dijo que tenía 25 años y vivía en Nueva York en 2015 cuando ocurrió la presunta agresión. Ella tampoco presentó un informe policial, pero le contó a uno de sus amigos lo que sucedió.

