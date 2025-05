Christian Nodal descarta hacer dueto con Luis Miguel por este motivo

Christian Nodal dijo que no está interesado en cantar junto a Luis Miguel, a pesar de que es una de las voces que más admira, incluso confesó que sí le gustaría trabajar con él, pero que su voz no esté involucrada.

“No grabes conmigo, no le hagas eso a tus fans, por favor. Nunca me humillaría así. Que él grabara una canción mía sería glorioso, pero que yo cante con Luis Miguel, no creo que estemos en el mismo rango vocal”, declaró el cantante de regional mexicano que además contó que no está interesado en hacer una gira con la dinastía Aguilar, aunque ahora ya son familia.

“Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo, cuando tú eres el único problema que está pasando es lo máximo, ser la diva de todo, cuando hay muchas divas no funciona”, dijo Christian Nodal durante una entrevista para el matutino Venga La Alegría, donde habló del próximo estreno de su álbum.