Cómo se encuentra Jeremy Renner, actor de Hawkeye de Marvel

Este es el estado de salud de Jeremy Renner tras el fuerte accidente que tuvo en la nieve.

Por Karla Gómez

Jeremy Renner mejor conocido por su papel de Hawkeye en la cinta de Avengers sufrió un accidente el primer fin de semana del 2023 tras una tormenta de nieve en Nevada, donde se encuentra su casa.

El actor ha sido propietario de esta casa en el condado de Tahoe, Nevada, durante varios años, según el Reno Gazette Journal. Esa área en el norte de Nevada recibió fuertes nevadas en la víspera de Año Nuevo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta invernal durante el fin de semana en la zona. (Rts)

Su estado de salud se encuentra en estado crítico después de ser hospitalizado y sometido a dos cirugías por un trauma torácico y lesiones ortopédicas, pero ha despertado y dejado un mensaje para todos sus seguidores: “Gracias por todas tus amables palabras. Estoy hecho un desastre ahora para escribir. Pero les envío amor a todos ustedes.”

“La familia de Jeremy desea expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo atienden, a los bomberos y rescate de Truckee Meadows, al alguacil del condado de Washoe, a la alcaldesa de la ciudad de Reno, Hillary Schieve, y a las familias Carano y Murdock”, dice el comunicado recién publicado tras la terrible noticia. Esperamos su pronta recuperación.

Trayectoria de Jeremy Renner

Jeremy Renner ha sido partícipe de varias cintas importantes en Hollywood entre las que destacan la película Dahmer en 2002, S.W.A.T en 2003, otras de acción como The Bourne Legacy, Hansel & Gretel: Witch Hunters, Kill the Messenger y Mission: Impossible – Rogue Nation, entre muchos otras. En 2008 obtuvo el Premio de la Academia a mejor actor por su trabajo en la película de The Hurt Locker, que también ganó el Oscar a la mejor película.

