El futbolista argentino Rodrigo De Paul denuncia a su ex Camila Homs

La modelo habló sobre su ex Rodrigo De Paul, luego de que la denunciara penalmente.

Camila Homs, la ex del futbolista Rodrigo De Paul y madre de sus hijos, habló del conflicto legal que mantiene con el argentino por supuestas amenazas. Rodrigo denunció penalmente a Camila y su padre, Horacio Homs en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La influencer acudió a un evento donde fue cuestionada sobre la denuncia y respondió, “no recibí ninguna notificación, así que no puedo hablarte del tema”. Además, comentó que se enteró de la noticia a través de los medios y reconoció estar molesta. “No sé y no tengo ganas de hablar de este tema, que el 2022 quede para atrás y adelante con el 2023”, precisó.

“¿Te han golpeado mucho?, dijo el periodista y la modelo admitió, “sí, mucho”. “No sé cómo me verás, pero yo me siento bárbara, estoy disfrutando de este momento”.

Por otro lado, su papá también habló sobre el escándalo en una entrevista telefónica desde Uruguay y aseguró, “no tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

Según la denuncia, el jugador dijo que el empresario le había mandado un mensaje “con una colección de insultos y que contaría con los medios que le habría robado dinero”. Además, señaló que “se sintió amedrentado por Homs, teniendo en cuenta su pasado judicial”.

Horacio explicó, “mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventada por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije ‘lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo que contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”.

Luego, reconoció que los insultos, “estuvieron mal”, pero dijo que su reacción fue por como trató a Camila en su momento. “Lo mala persona” que fue con su hija.

También se refirió a Tini Stoessel, la actual pareja de Rodrigo y aseguró que, “no tenía nada que decir de esa señorita”.

Te puede interesar: JUAN SOLER REVELA QUE TERMINÓ CON EX NOVIA POR SALUD MENTAL