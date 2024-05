Britney Spears reveló que fue estafada en una de sus visitas a México y perdió más de 10 mil pesos en menos de cinco minutos

Ahora que es casi completamente libre de la tutela que su padre ejerció sobre ella por años Britney Spears se encuentra disfrutando de su libertad en toda la extensión de la palabra. Esto incluye que además de poder hacer lo que quiera sin tener que pedir permiso, ya le es posible hablar acerca de su pasado, como la vez que vivió un robo mientras estaba en México que le hizo perder dinero en cuestión de minutos.

Britney Spears recordó la vez que ‘le robaron’ en uno de sus viajes a México

A través de un post en sus redes sociales, la cantante reflexionó sobre el paso del tiempo y todo lo que su cuerpo ha hecho por ella, especialmente sobre los escenarios, pues por años presumió de una habilidad única para moverse con destreza.

Prueba de ello, la ocasión en que estelarizó diversos actos para una grabación mientras se encontraba de viaje en México, donde fue víctima de un robo del que se percató cuando ya era demasiado tarde.

De acuerdo con los dichos de Britney Spears, este episodio tuvo lugar en una playa del país, en la que aparentemente alguien se aprovechó de su fama para obtener un beneficio sin que ella lo supiera.

“Una señora me estafó. Me hizo pagar 750 dólares en una tienda cuando solo eran 300. Lavé mi propia ropa en la tina. Me unté aceite en todo el cuerpo y me tomé fotos en traje de baño, pero nunca las publiqué”, escribió la cantante en Instagram, plataforma que desde hace tiempo le ha servido para crear una dinámica más cercana con sus fanáticos.

Es decir, la intérprete pagó cerca de 13 mil pesos cuando su cuenta solo era de aproximadamente cuatro mil, según el tipo de cambio. Respecto a esta situación, Britney no profundizó ni reveló si enfrentó a la persona responsable.

La cantante reveló detalles de uno de sus viajes a México en un post de Instagram Instagram

Las experiencias que Britney Spears atesora del país

No todos los recuerdos de Britney sobre México son malos, ya que en realidad, para ella pesan más todas aquellas vivencias que atravesó mientras estaba aquí, en lo que describió como “noches de libertad absoluta”.

“Me metí al mar a las tres de la mañana todas las noches completamente desnuda. Bebí vino caro y canté en mi ducha al exterior. Hice 12 videos con mis vestidos nuevos favoritos. Le dije a alguien a la cara: ‘vete a la mierda’ por primera vez. Leí todos los libros del hotel. Hice paseos nocturnos que me molestaron porque no estaba al volante”, detalló la artista, quien inmediatamente recibió comentarios de fanáticos mexicanos lamentando lo que le pasó, ya que argumentaron, por mucho que parezca una cantidad insignificante, simplemente no tenía que haber pasado por eso.