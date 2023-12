Consuelo Duval cuenta que está tomando terapia tras robo en su casa

Consuelo Duval reveló que no ha sido nada fácil enfrentar la situación que vivió tras haber sido víctima de robo en su casa por parte de su empleada doméstica, por lo que buscó ayuda profesional para poder superar los hechos y lograr salir adelante.

La conductora de Netas Divinas dijo que se encuentra en terapia para recuperar su tranquilidad mientras las autoridades trabajan en el caso. Además dijo que también se ha refugiado en su trabajo.

“Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, y tratando de entender que el mundo es así", comentó sobre la inseguridad que existe en el país y a pesar de esto no tiene planes de mudarse de México.

Con la finalidad que superar este complicado episodio de su vida, Consuelo decidió tomar terapias . “La verdad es que fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro y me llevó a otro lugar. Estoy trabajando para que este remolino de emociones que pasó en mi casa esté tranquilo otra vez”, dijo a la prensa.

Consuelo Duval buscará recuperar su tranquilidad

La famosa comentó que está haciendo todo lo posible por salir adelante y las autoridades están haciendo lo propio para esclarecer los hechos y detener a los responsables de lo ocurrido. “Estoy intentando salir adelante y dejar esta página atrás, la ley está haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mio”.

Cabe recordar que Consuelo Duval se encontraba fuera de su hogar cuando ocurrió el robo, por lo que se encuentra muy agradecida de estar bien. “Hoy por hoy mi realidad es que no me pasó nada. No le pasó nada a mis perros, fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que se recupera trabajando, como he sabido hacerlo. Duele porque tampoco se le debe decir: ‘solo es dinero’, no, es un dinero que significa, que dejé a mis hijos, que me fui de gira, que estuve muchas horas lejos de casa, que sí duele”, sostuvo y añadió que a pesar de los hechos se mantiene positiva.

Consuelo Duval dijo que cuando vuelva a solicitar los servicios de alguna empleada del hogar mantendrá la confianza porque aún cree en la gente buena.

“No voy a dejar de confíar, no voy a volver a ser la mujer que yo era y que creía en los seres humanos y sobre todo en las mujeres que se dedican a ayudarnos en el hogar, son las que más respeto y amor y cariño merecen”.