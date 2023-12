Esto dijo Aislinn Derbez de la ruptura de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

Mauricio Ochmann, actor mexicano, recientemente anunció su separación de la modelo Paulina Burrola después de dos años de relación.

Ante esta noticia, la atención se centra en la reacción de Aislinn Derbez, exesposa de Ochmann, y las posibles implicaciones en la dinámica familiar.

La declaración de Aislinn Derbez

Durante el estreno de su reality familiar, Aislinn Derbez rompió el silencio y compartió su perspectiva sobre la ruptura de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola.

A las preguntas sobre si su dinámica familiar fue un factor en la separación, Aislinn afirmó: “No me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija y yo estoy muy agradecida con ella por eso, no tengo que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo con que fuéramos cercanos.”

Respecto a la pregunta clave sobre una posible reconciliación con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez expresó sus dudas: “Lo dudo muchísimo, no puedo decir nunca pero lo dudo muchísimo, estamos muy felices así como familia, somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor siempre está pero la compatibilidad como pareja no.”

Navidad en familia

Aislinn Derbez también compartió el motivo por el cual planea celebrar la Navidad con Mauricio Ochmann: “Mi hija nos pidió que estuviéramos juntos en Navidad, que quería ver la nieve y que estuviéramos juntos, entonces se lo vamos a cumplir.” Esta decisión refleja la prioridad de mantener una dinámica familiar armoniosa por el bienestar de su hija Kailani.

La historia de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

En marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron un comunicado conjunto anunciando su separación después de cuatro años de matrimonio. El comunicado expresaba su decisión de fortalecer la relación de amistad y dar espacio para sanar, reconstruir y transformar sus vidas individualmente.

Desde su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han recibido elogios de sus seguidores por la madurez con la que han manejado su relación postmatrimonial. La capacidad de establecer una buena dinámica familiar combinada con sus respectivas vidas personales y laborales ha sido destacada por la audiencia.

La posibilidad de reconciliación parece distante según sus declaraciones, pero la atención continuará en el desarrollo de esta historia familiar. La decisión de pasar la Navidad juntos subraya la importancia de mantener una relación amigable por el beneficio de su hija y destaca la evolución positiva de las relaciones después del divorcio.