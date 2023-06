Cynthia Rodríguez revela detalles de su embarazo: “Carlos será el mejor papá del mundo”

La conductora Cynthia Rodríguez se encuentra en su séptimo mes de embarazo y ante la próxima llegada de su hijo León habló sobre cómo se está preparando para el día que nazca.

La esposa del cantante Carlos Rivera concedió una entrevista para hablar sobre cómo está llevando su embarazo y de lo feliz que está de ser mamá por primera vez. Asimismo, agradeció todo el apoyo y cariño que ha recibido de parte de sus amigos, familiares y seguidores que esperan con ansias la llegada del primer hijo de la pareja.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Cynthia reveló cómo se encuentra Carlos Rivera previo a su debut como padre. “Estamos muy emocionados, muy motivados. Él está feliz, yo creo que va a ser el mejor papá del mundo”.

¿Cómo vive su embarazo?

En este sentido, la conductora contó que su embarazo se ha dado con mucha tranquilidad y que a diferencia de muchas mujeres no ha tenido síntomas ni complicaciones. “Se ha portado increíble (el bebé), mi hermana me dice: ‘es que eres la embarazada menos quejumbrosa que conozco’. Por eso me he sentido tan bien, por eso me dan permiso de viajar a todos lados, creo que es el último viaje internacional que me voy a aventar y después regreso a estar más tranquila en casa. Pero me he sentido súper bien”.

Cynthia comentó que prefiere que su hijo León nazca por parto natural, por lo que está preparandose para que las cosas resulten lo más sencillas. “Me han preguntado mucho sobre eso y la realidad es que yo deseo y me estoy preparando, pero al final creo que el bebé es el que decide cómo va a ser. Me estoy preparando para que se parto nratural. Pero al final lo que tenga que ser, lo que sea mejor para los dos es lo más importante”.

¿En dónde nacerá León?

El cantante Carlos Rivera se encuentra de gira, por lo que Cynthia ha sido su apoyo incondicional y ha estado presente en cada uno de sus conciertos a pesar de su embarazo. En los últimos días han visitado distintos lugares en Estados Unidos, donde hicieron algunas compras para el bebé, por lo que surgió la incógnita sobre dónde nacerá León, Cynthia respondió, “estamos decidiendo eso, estamos en eso todavía”.

Finalmente, Cynthia Rodríguez habló sobre su trabajo y cuándo regresará a la televisión. “Ahorita que falta tan poco para que llegue, mi energía está enfocada en disfrutarlo. Realmente es algo que desee tanto toda mi vida que ahorita sí quiero disfrutar esa etapa. Obviamente sí en mis planes está regresar más adelante, sí quiero. Cuando amas hacer tanto algo no puedes dejarlo, pero ahora estoy enfocada en otros proyectos, me metí más como en el tema empresarial, en inversiones, en hacer cosas que muy pronto les contaré"-