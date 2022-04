Danna Paola confirma su nueva relación amorosa con este cantante

La famosa actriz y cantante Danna Paola, gritó públicamente su amor por el cantante Alex Hoyer y por primera vez habló de él.

Danna Paola no quiso esconder más su relación con el músico Alex Hoyer y durante la alfombra roja del estreno de la obra Charlie y la fábrica de chocolate, reveló que está muy enamorada de él.

“Es la primera vez que voy a hablar. Para mí es algo super privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar a lado de una persona que admiro y que me admira”, confesó Danna.

“Crecemos todos los días y nos apoyamos… si estoy feliz, sí estoy enamorada, pero justo lo hago (hablar de la relación) porque allá afuera hay muchas especulaciones y la gente es muy hiriente”, agregó.

Además, expresó que decidieron mantener su relación en privado y compartir solo lo que ellos prefieran.

“Decidimos mantener mucho de nuestra relación privada, compartir lo que nosotros decidamos compartir, sólo porque sentimos que tenemos algo genuino, lindo y que queremos cuidar, aunque es difícil porque una vez que se abre esa puerta es difícil después cerrarla, pero ese no es el punto sino el tener comunicación y decidir que se hace público, entonces en eso estamos”, sostuvo.

Por su parte, Alex expresó lo feliz que está en su relación con la artista, “Yo a Danna la admiro muchísimo desde que era niño, ha seguido toda su carrera y es una artista increíble, ojalá algún día se de una colaboración, pero para eso se tienen que dar varias cosas, pero nos respetamos bastante en el ámbito laboral, nos damos nuestros espacios y eso es muy importante”, declaró.

Tras su ruptura con Elezar Gómez en 2015, nadie había conquistado el corazón de la famosa, hasta que Alex lo logró.

¿Quién es el nuevo novio de Danna Paola?

Alex Hoyer es un cantante y actor que nació el 26 de julio de 1997 en Los Ángeles, California. Alex comparte con la intérprete la pasión por la música y es uno de los jóvenes promesas del género pop urbano.

Cuando era niño se mudó a Monterrey, Nuevo León, donde comenzó su carrera artística grabando covers que subía a Youtube.

En tanto, audicionó para un famoso programa y brincó a la fama con su participación en el concurso “La Voz México”, en el que formó parte del equipo de Ricky Martín. Sin embargo, al salir del programa decidió lanzar su primer sencillo “Ella”.

El intérprete viene de familia de artistas, sus padres son, el músico venezolano Néstor Daniel Hoyer y la mexicana Loly Hurtado, voces del grupo musical Los Terrícolas. Además sus dos hermanas también están en el mundo del entretenimiento.