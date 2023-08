El actor Gabriel Soto tomará una pausa a sus compromisos profesionales por motivos de salud. Él mismo habló del tratamiento al que será sometido para evitar pasar por el quirófano.

La carga de trabajo ha sido contraproducente para la salud del intérprete que se ausentará de las telenovelas para enfocarse en su recuperación, pues la falta de descanso a comenzado a pasarle factura.

De qué está enfermo Gabriel Soto y cuál es su estado de salud

El famoso Gabriel Soto de 48 años de edad reveló en una entrevista que su estado de salud es delicado debido a que fue diagnosticado con dos henias en dos cervicales.

“Ha sido un tema complicado, traigo dos hernias en dos cervicales, estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y muchas cosas para evitarme una cirugía. Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto”, expresó Gabriel en el programa “El Gordo y la Flaca”.

Según los especialistas, una hernia discal cervical es la compresión de la médula espinal o de una raíz nerviosa que se produce cuando se despalza una parte de un disco intervertebral, si esta no se atiende a tiempo puede requerir de una operación quirúrgica.

De esta manera, el actor reflexionó sobre su salud y dijo que de ahoa en adelante piensa dedicarse a descansar, ya que desde el año pasado no ha parado de trabajar.

“No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo ni nada entonces ahora sí necesito dedicarme a mí, a mi salud primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida, ahora sí ya un recesito de unos mesesitos, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada”, explicó.