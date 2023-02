Dulce María hace una confesión sobre la participación de Maite en RBD

Una de las grandes incógnitas sobre el reencuentro de RBD, es si Maite Perroni estará presente debido a su embarazo.

Después de que se anunciara la gran noticia del reencuentro de RBD, la icónica banda que marcó a toda una generación, surgió la duda sobre si Maite Perroni será parte de la gira Soy Rebelde Tour, tras anunciar su embarazo. Dulce María fue quien se encargó de despejar algunas dudas que han surgido por parte de los internautas. Dulce acudió como invitada al programa “Hoy” y reveló que para el inicio de la gira, Maite ya se habrá convertido en mamá.

“Todo esto se platicó para darle tiempo para que nazca su bebé y que tenga unos mecesitos de colchón, obviamente todos vamos a apoyarnos”, comentó. “Yo termino de grabar por ahí de abril. Mai tiene que tener a su bebé por ahí, más o menos esas fechas, los ensayos serían después de eso, yo creo que en junio o julio”, agregó. Asimismo, habló de la posibilidad de que se abran más presentaciones para la gira que hasta ahora está conformada con 26 conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos, México y Brasil.

“Estamos muy emocionados y con una gratitud increíble de toda la gente que sigue ahí esperándonos. Tristes por la gente que está triste que no vamos a ir, pero tampoco podemos ir a cada lugar, pero mientras sea posible todo puede pasar, vamos a tratar de complacer a la gran mayoría, sí podemos abrir se abrirán, pero es complicado por las fechas”, explicó. Dulce aprovechó para aclarar que la gira es un reencuentro temporal y no el regreso definitivo de la banda. “Lo que sí es que no es un regreso, esto realmente es algo único que estamos haciendo con todo el amor, con toda la gratitud, solo para el 2023, de principio sí".

"Sinceramente estamos más unidos que nunca, muy emocionados porque estamos en otra edad, en otra etapa, conscientes de que queremos hacerlo y disfrutándolo de una manera muy diferente a en ese entones que nos pasaba la vida y no nos dábamos ni cuenta", comentó Dulce María. "Es muy difícil compaginar fechas, dejar niños, familia, etcétera, proyectos. Pero por lo pronto después de 15 años ya nos juntamos", dijo muy contenta.

