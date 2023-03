Dulce María responde si Poncho Herrera se unirá a la gira de RBD

A poco tiempo de que inicie la gira del reencuentro de RBD, la famosa Dulce María habló de la posibilidad de que Poncho Herrera se una al evento que reunirá a millones de fans de todo el mundo.

La cantante emocionó a los seguidores de la icónica banda con las recientes declaraciones que hizo sobre la posible participación del actor Poncho Herrera, quien hace semanas dijo que no podía estar en la gira porque estaría trabajando en otros proyectos laborales.

Durante la presentación del nuevo melodrama que Dulce María protagoniza con David Zepeda, “Pienso en ti”, la actriz habló de la respuesta que ha tenido el anuncio del reencuentro de RBD.

“Estamos muy emocionados, como muy impactados por la respuesta de la gente con los sold out de todo, y vamos con la compañía más grande que hace conciertos. La verdad es que no me esperaba toda esa revolución que ha pasado y para mí nada, yo dije ‘voy a hacer la novela va a estar muy pesado, pero va’, y de repente llega un huracán con la gira que no estaba pensada para... como te digo, los tiempos de Dios son perfectos”, dijo.

Al ser cuestionada sobre Poncho Herrera, ex integrante de la banda, Dulce María dijo que no descarta que se integre a la gira.

“La rebelde.. que siempre vamos a ser rebeldes los 6 y creo que parte de ser rebeldes es seguir nuestros sueños y hay que respetar eso y que.. claro (se puede integrar). no sabemos (si más adelante), pero siempre vamos a ser rebeldes todos”, comentó.