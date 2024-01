Eiza González vuelve a Instagram con un emotivo mensaje de Año Nuevo

Hace unas semanas, Glenda Reina, la madre de Eiza González se tomó un tiempo para desconectarse de las redes sociales y descansar, ahora, la actriz volvió a su cuenta de Instagram para darle la bienvenida al 2024 con unas fotografías y una profunda reflexión.

La actriz publicó un emotivo mensaje evocando los días que estuvo rodando en Nueva Zelanda; recordemos que a mediados del año pasado, Eiza González estuvo grabando el thriller de ciencia ficción titulado Ahs, en donde tuvo la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Fue ahí cuando al mirar un arcoíris se sintió tan conmovida que grabó este especial momento para compartirlo con sus seguidores.

“Viví esto en Nueva Zelanda al año pasado mientras filmaba y esto representa cómo me siento al salir del 2023 y el comienzo de este 2024", escribió la famosa. “Los últimos tres años me he dedicado a construir para este 2024. El tiempo ha pasado tan rápido y tan lento a la vez”.

“He sido frágil, me esforcé hasta el límite, cambié y me reinventé. Me siento como un arcoiris después de una hermosa tormenta”, contó la actriz mexicana quien el año pasado cosechó varios éxitos en el cine y la televisión a pesar de que reconoció que fue uno de los más complejos de su vida, dejando entrever que atravesó una fuerte depresión. “La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras lloraba y luchaba por levantarme de la cama”.

“Gracias a todos los que amablemente han seguido este viaje conmigo. Te deseo un año lleno de magia crecimiento y expansión. Que tu alma se enriquezca y tu corazón se llene de amor"-

Con unas fotografías, la actriz dio clases de estilo para brillar con un minivestido negro entallado con escote cuadrado y tirantes halter, que destacan su silueta. Eiza González complementó su outfit con unos pendientes largos y un brazalete dorado con brillos. En cuanto al peinado, decidió llevar el cabello suelto y lacio.