Rauw Alejandro habla por primera vez sobre su separación con Rosalía

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su separación en julio del año pasado tras tres años juntos y entre preparativos de boda, los famosos cambiaron sus planes, rompieron su compromiso y decidieron tomar caminos separados.

Rosalía y Rauw anunciaron su compromiso a través de un videoclip de su canción “Beso”, en el que él le regalaba un anillo a finales del pasado mes de marzo. Finalmente, la pareja mencionó en redes sociales que su ruptura se dio en buenos términos.

La casa donde iban a vivir Rosalía y Raw Alejandro INSTAGRAM @rosalia.tv

Ahora, el cantante rompió el silencio y habló sobre los rumores de infidelidad que supuestamente provocaron su separación. Rauw Alejandro no pudo ocultar su molestia al reconocer que le afectaron mucho las especulaciones sobre un supuesto engaño amoroso de su parte.

“Si ella me defiende o no, no importa. si salió una noticia diciendo que tú hiciste esto o lo otro, ya te pusieron el estigma, pero ¿qué más quieren que les digamos a ustedes?, les estamos diciendo que todo está cool, que no pasó nada, y que no fue así, pero está bien, crean lo que ustedes quieran creer”, dijo el cantante después de que en redes sociales comenzara a circular la versión de que le habría sido infiel a Rosalía, lo que ella también se encargó de desmentir.

Rauw Alejandro retireró que su separación se dio en los mejores términos, y dijo que el cariño entre ambos prevalece, aunque la gente lo haya estigmatizado como el “hombre malo de la historia”.

El intérprete aseguró que su relación con Rosalía fue sana y nunca se hicieron daño.

“Para mí fue un poco frustrante porque, como yo siempre me he proyectado y lo que soy como persona, siempre hay respeto y admiración hacia nosotros dos, y la gente que pudo ver cómo era nuestra relación, era muy positiva, nada tóxica. Lamentablemente nacimos hombres y ya de por si tienen el estigma de que son unos cab... y no lo juzgo, porque tenemos mala fama”.