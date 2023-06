Entre rumores de romance con Lewis Hamilton, Shakira rompe el silencio

Tras su separación con Gerard Piqué, la colombiana Shakira sigue acaparando los titulares de la prensa, ahora por su supuesto romance con el piloto británico Lewis Hamilton, con quien está saliendo, según aseguró la revista People.

Lewis y Shakira comenzaron a verse en público desde el Gran Premio de Miami, a principios de mayo y desde entonces han sido captados juntos en más ocasiones como en el GP de España; la intérprete viajó a Barcelona para asistir al evento de la Fórmula 1, lo que más llamó la atención fue que estuvo sentada en el palco VIP de Mercedes Benz, escudería a la que pertence Lewis.

Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, no obstante, la revista People dio a conocer que la cantautora y el piloto sí están saliendo. “Están pasando tiempo juntos y se encuentran en la etapa de conocerse. Mantienen las cosas divertidas y coquetas”, aseguró la fuente.

Cabe mencionar que recien circuló una imagen de Shakira y Lewis juntos cenando tras el GP de España, donde el piloto la toma de la cintura y se observan un par de amigos más en la mesa. Antes de esta cita, la pareja salió a cenar a Cipriani Dowtown Miami, un lujoso restaurante de comida italiana, y después circularon imagenes en las que se observan en un yate en la costa de Miami.

¿Qué ha dicho Shakira?

La cantante concedió una entrevista a Milenio, donde habló sobre el momento que atraviesa en su carrera, así como su familia y su red de apoyo que encabezan las mujeres. “Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos, menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio”, dijo.

Asimismo, destacó que la convivencia con sus hijos Milan y Sasha es más fuerte, pues cabe mencionar que tras su separación, los pequeños iniciaron una nueva vida en Miami junto a ella.

“Creo que lo que más me he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos, los momentos que me dan; hay que pensar en el furuto, pero con ellos siempre pensar en el presente, no hay forma de desconcentrarse pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme cada momento”, señaló.

Por otro lado, Shakira mencionó la importancia de su red de seguidores, durante los últimos meses.

“Me siento afortunada de contar con el apoyo, el cariño de los fans, y también de las miles y miles de mujeres, me siento arropada, con ellas me siento hermanda, comparto muchas cosas, las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos un papel fundalmental”.