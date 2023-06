El costoso regalo que Shakira recibió del piloto Lewis Hamilton

Los rumores siguen creciendo alrededor de Shakira y Lewis Hamilton, debido a que cada vez se encuentran en más eventos públicos, como en el GP de España, donde la cantante vistió un atractivo look de Versace que se dice que habría sido regalo del piloto británico.

Fue a través de sus redes sociales donde nos enteramos que Shakira estaba en el evento deportivo de la Fórmula 1 al compartir una foto que decía: “Es lindo volver a Barcelona”, donde observó el GP de España desde el palco de la escudería Mercedes y para la ocasión portó una colorida y llamativa blusa de Versace, la cual llevaba semiabierta y dejaba ver un top rosa.

Contrastando con el colorido en la parte de arriba, la cantante colombiana optó por una minifalda blanca y unos tenis rosas. Llevó el cabello suelto y un maquillaje discreto. Y es precisamente en dicha imagen donde se puede ver el atuendo que supuestamente le regaló Lewis Hamilton, pero, ¿por qué salió este rumor?

Si bien no es la primera vez que Shakira y Hamilton se muestran juntos en algún evento deportivo o social que puede indicar que empiezan una relación más allá de la amistad, ahora se sospecha también de las atenciones que él tiene hacia ella gracias a la camisa de la marca Versace que usó y llamó la atención de los medios, no sólo por su exclusivo diseño, si no por el costo de ésta que es de $1,389 dólares, (que oscilan los 33 mil pesos mexicanos).

El detalle que revelaría que dicha camisa pudo ser un regalo que Lewis Hamilton le hizo a la colombiana, es precisamente que la prenda pertenece a la colección que la también reconocida cantante Dua Lipa, sacó con la reconocida marca de lujo. Y es ahí donde encontramos la relación con el piloto de Fórmula 1, pues resulta que fue invitado a participar en la presentación de esta colección, llamada “La Vacanza” por cierto, a finales de mayo en Cannes, Francia; donde incluso posó en un foto junto a Donatella Versace y Dua, ya que él es muy cercano a Donatella. De esta manera es como comenzó el rumor de que Lewis habría hecho este obsequio a su “amiga”.

Sin embargo, bien puede ser una colaboración con la marca, pues en la publicación de Instagram antes mencionada, es la propia Donatella Versace la que comenta sobre la misma foto: “Luciendo increíble en Versace”, a lo que la intérprete respondió: "¡Amo tu nueva colección y todo lo que haces!”.

Lo cierto es que la versión oficial de esta visita inesperada es que ella viajó a Barcelona el fin de semana pasado para entregarle sus hijos (Milan y Sasha) a su expareja, Gerard Piqué, como parte del acuerdo de custodia al que llegaron tras la ruptura sentimental en junio del año pasado, y Shakira ya está de regreso en Miami sola, pues sus hijos pasarán el verano en dicha ciudad.