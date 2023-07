Lewis Hamilton aclara su situación sentimental con Shakira

Desde hace semanas que comenzó a especularse que Lewis Hamilton y Shakira están saliendo para iniciar un romance. Sin embargo, comenzó a trascender que él estaría molesto con ella y habría puesto algunas restricciones en los circuitos de la F1 para no verla.

Cabe mencionar que Shakira y Lewis Hamilton han sido captados juntos en varias ocasiones como en el GP de Barcelona y en un paseo en yate en Miami.

Lewis Hamilton estaría saliendo con una famosa y no es Shakira Getty Images

Ahora, el piloto habría desmentido su supuesto romance con la colombiana y estaría molesto con ella por hacer parecer que tendrían algo más que una amistad.

Qué dijo Lewis Hamilton sobre Shakira

Fuentes cercanas a Hamilton contaron a las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, titulares del podcast “Mamarazzis”, que el británico negó rotundamente que Shakira y él fueran algo más que amigos, incluso dijo que en ningún momento invitó a la colombia a las carreras a las que ha asistido y él ha participado.

Sobre la presencia de Shakira en el GP de Miami, las periodistas comentaron, “en esa primera invitación, Lewis no tendría nada que ver y es el equipo que se encarga de las Relaciones Públicas los encargados de invitar a Shakira porque lo hacen con muchísimas celebridades, es una manera de promocionar también al equipo de Mercedes. Podemos asegurarlo, Lewis Hamilton no tuvo nada que ver en esa invitación”, dijo Laura Fa.

“Ella se muestra interesada en acudir a Montmeló y nuevamente promocionar que está en el circuito de Mercedes. Nos asguran que en esa segunda invitación es que no la invita nadie, Shakira es la que pide entradas para poder acceder como invitada VIP a esa carrera”, comentó Lorena Vázquez.

Cabe recordar que en la visita de Shakira a Barcelona, se hizo viral una foto grupal en la que aparece junto a amigos en una cena. Laura Fa comentó, “Shakira tenía muchas ganas de que se filtraran sus imágenes”.

De acuerdo con la información de “Mamarazzis”, la colombiana tampoco fue invitada al circuito de Silverstone y Lewis le habría puesto restricciones para que no la dejaran pasar a donde él estaba.

EL piloto de la F1 se habría incomodado por los rumores que lo relacionan con la cantante, por lo que habría pedido que no la dejen entrar a donde él se encuentre.

“Si la invitais que no baje al lugar donde estoy yo concentrándome para la carrera, no quiero que esté en el motorhome ni en el hospitaliy, ni quiero que estén en algún lugar donde yo me esté concentrando”, habría dicho Lewis Hamilton.

“Nos aseguran que él se siente molesto porque le da la sensación de que ella quiere hacer creer que entre ambos hay una relación sentimental, él quiere que se sepa que entre los dos no hay nada más que una amistad”, dijeron las fuentes sobre lo que dice Lewis.