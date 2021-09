El extravagante look de Kim Kardashian en la Met Gala 2021

Por Diana Laura Sánchez

Sin duda, Kim Kardashian, sorprendió a todo el mundo en la Met Gala 2021, al llegar con un atuendo que la cubrió completamente de pies a cabeza.

En esta ocasión no vimos el rostro de Kim, ya que se cubrió totalmente con un diseño de Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, con quien llegó acompañada la influencer. Kim desató una ola de comentarios en redes sociales, y memes por su manera de vestir en la alfombra roja más importante en el mundo de la moda.

Durante la gala surgieron varias críticas, entre ellas, señalaban que Kim hacía referencia a la situación de las mujeres en Afganistán, o que no quería mostrar su rostro después de varias operaciones estéticas.

Sin embargo, su look fue bajo la temática de la noche, In America: A Lexicon of Fashion (En Estados Unidos: un léxico de la moda), con un diseño de alta costura, que representaba la independencia estadounidense. Kim logró tener toda la atención.