El hijo de Camilo Sesto rompe el silencio sobre su cambio para ser mujer

Camilo Blanes Ornelas —también conocido como ‘Camilín'— ha preocupado al público por la apariencia en la que ha salido a través de algunas fotografías (ya borradas) en redes socialesl, y de varias nuevas imágenes donde reapareció como mujer y una nueva identidad. De hecho, el único hijo de Camilo Sesto salió de cuidados intensivos en 2022 y desde entonces ya estaba provocando diferentes impresiones; incluso su madre Lourdes Ornelas fue a buscar ayuda a los medios por el estado de Camilín.

Ahora el hijo del fallecido cantante rompió el silencio sobre esta presunta transformación de género, donde negó que “su situación sea de preocupación máxima”.

Camilo Blanes rompe el silencio de su transformación de identidad

Europa Press habló con Camilín y éste respondió que está consciente de lo que se ha dicho de él. "¿Máxima bronca? he oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen. Ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”.

Lo que sí es que aclaró que ahora deberán llamarlo Sheila: “Camilín es aburrido, pero no porque no me gusta ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”. Le preguntaron concretamente si se cambió de sexo, a lo que resondió, "¿a qué te refieres? no, yo soy del sexo que siempre he sido”, sin dar más detalles.

En cambio, fuentes de ‘Fiesta’ de Telecinco, comentan que Camilín “ya habría comenzado a medicarse” para convertirse en mujer. Según fuentes cercanas a él, “aseguran que el joven ha logrado hacerse con hormonas en el mercado negro, y que no está siguiendo ningún tipo de consejo o tratamiento médico”. “Lo está haciendo por su cuenta, ni siquiera su madre, Lourdes Ornelas, puede frenar sus deseos”, dicen.

El aparente cambio de identidad de ‘Camilín’ se dio a finales de abril y a inicios de mayo de este año (2023), algo que sorprendió a más de uno. El hijo del fallecido Camilo Sesto tenía una cuenta de Instagram bajo el nombre de @camiloblanesoficial, pero se ha transformado y ahora es @shelaw123 —haciendo referencia a su “nuevo nombre”, como mencionan los medios, que es Sheila Devil.

Las nuevas imágenes de Camilo Blanes lo muestran con peluca y ropa interior, sin dar demasiado contexto de lo que está haciendo o pensando. Además de que en varias fotos aparece con un aspecto consumido y mala dentadura.