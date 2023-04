Quién es el hijo de Camilo Sesto y por qué preocupa su apariencia

Camilo Blanes Ornelas —también conocido como ‘Camilín— ha preocupado al público por la apariencia en la que ha salido a través de algunas fotografías (ya borradas) en redes sociales. De hecho, el único hijo de Camilo Sesto salió de cuidados intensivos en 2022 y desde entonces ya estaba provocando diferentes impresiones. Pero ahora fue su madre Lourdes Ornelas quien incluso fue a buscar ayuda a los medios por el estado de Camilín.

¿Quién es el hijo de Camilo Sesto?

Camilo Sesto murió a los 73 años, pero su herencia pretendía vivir en su único hijo, quien hoy día está atravesando complicados cuadros de salud y se desconoce de sus actividades profesionales. Camilo Blanes es producto de la relación de Sesto con Lourdes Ornelas, nació en 1983. Fue en la revista Hola! que el famoso cantante hizo público su vínculo con Lourdes, pues muchos —sino es que todos— lo desconocían: “hace 14 años ella era fan mía. De fan pasó a ser amiga. De amiga, a íntima amiga. De íntima amiga, a eterna amiga. Y ahora es una persona indispensable en mi vida”, vía Vanity Fair España. Entonces Camilo Sesto se convirtió papá a los 37 años, “ya tengo a mi hijo, y no quiero ocultarlo un segundo más, no quiero ocultar lo que es mi felicidad”. Eso sí, decidieron nunca casarse.

Camilo Blanes Ornelas nació en México, país en el que vivió durante muchos años junto a su madre. Pero parte de su infancia y su adolescencia la vivió junto a su padre en España, quien sin pensarlo abandonó por cinco años la música para dedicarle tiempo a su hijo. Pero el joven decidió regresar a México, argumentando que el cantante le había impedido establecer una mejor relación con su madre. Con el paso del tiempo, Blanes dejó entrever que la relación entre él y su progenitor estaba más cerca de la admiración que de la cercanía y el afecto. En su vida personal, Camilo Blanes Ornelas se casó en México con una joven de nacionalidad suiza, pero la relación no duró mucho tiempo y se separaron a los meses. Quiso enfocarse en la música y seguir los pasos de su padre, pero su carrera musical no ha despegado ni ha logrado los frutos anhelados.

La herencia de Camilo Sesto

E’Camilín’ fue uno de los herederos de Camilo Sesto; en el joven recaerían al menos dos tercios del patrimonio del cantante, la parte denominada “legítima”. Camilo Sesto dejó casas, sociedades y dinero. Entre las propiedades que pertenecían al intérprete se encuentra un chalé que está ubicado en la localidad madrileña de Torrelodones, de tres plantas, casi 500 metros cuadrados con piscina y un gran terreno de casi 10.000 metros. Fue en esta propiedad donde Camilo Sesto pasó sus últimos días y la que tendría un valor aproximado de 1 millón de dólares.

Pero no solo dejó propiedades, el intérprete contaba con una sociedad para sus actividades musicales que, de acuerdo a las últimas cuentas de 2012, revelaron que era un patrimonio de aproximadamente 1 millón de dólares. Tampoco hay que olvidar que en su haber existe también Camilo Ediciones Musicales S. L. con un patrimonio neto de medio millón de dólares.

¿Qué le pasó al hijo de Camilo Sesto?

Su madre Lourdes Ornelas primero lo ingresó de urgencia al Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid en 2022, por problemas respiratorios. El mismo día que cumplía 38 años, Camilo fue hospitalizado por una neumonía después de tener un accidente de bicicleta y mojarse con la lluvia, lo que le produjo problemas respiratorios.

El hijo del reconocido cantante, Camilo Sesto, seguía los pasos de su padre y se abría camino como artista, sin embargo, cuando se mudó a España no retomó la música, y su madre dijo que la muerte de su padre ha sido muy dura para él, a pesar de que ya han pasado poco más de dos años. Su madre ha dicho que, “La muerte de su padre le ha provocado mucho dolor, no quiere ni cantar”, además, aseguró que padecía depresión y que recordaba mucho a Camilo Sesto, quien falleció en septiembre del 2019.

Fuentes aseguran que Camilín sufrió las consecuencias de haber estado tanto tiempo inmóvil. “Su masa muscular se ha visto afectada y, por ello, los médicos han determinado que debe empezar una rehabilitación que le permita volver a andar con normalidad”.

Ahora salen noticias de por qué ha preocupado el estado de salud de Camilín, ya que éste hizo varias publicaciones (que ya eliminó) con fotografías donde se veía muy delgado. Entonces Lourdes finalmente rompió el silencio sobre su hijo, vía Lecturas, y lo que pasa es que “ya no puedes hablar con él [Camilo]”, “para mí y para Camilo, no tengo nadie de confianza, todos se mueven por intereses. Camilo solo me tiene a mí y a su novia, María. Él es un adulto y no podemos hacer nada. No puedo inhabilitarlo. Cuando está con su novia, se tranquiliza. Yo no puedo ir porque no me va a recibir. Me dice que es su casa y su vida, no puedo exaltarlo más”.

Ornales mencionó que él ‘ya no está bien’, "él no está bien, de hecho, nunca ha estado como está ahora. No puedo hacer nada, la ley no me ampara. Solo puedo estar pendiente de él. No sé qué puedo hacer, legalmente no puedo hacer nada. Cuando estuvo en el hospital solo tenía un 4% de vida, ahí sí podía tomar yo decisiones, pero ahora no puedo”, mencionó.