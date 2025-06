Johnny Depp recuerda cómo fue su guerra con Amber Heard

Johnny Depp habló en una entrevista con The Sunday Times, donde reflexionó sobre su mediática relación con Amber Heard y el juicio que enfrentó por difamación.

El actor de 62 años reveló con una mirada introspectiva sobre cómo se enamoró de Amber a quien conoció en 2009 durante el rodaje de Los diarios del ron, cuando ella tenía 22 años y él 45.

“Si eres un iluso como yo, a veces miras a una persona a los ojos y ves algo de tristeza, una cierta soledad y sientes que puedes ayudarla. Pero ningún buen acto queda impune, porque hay personas que, cuando intentas amarlas y ayudarlas, acaban mostrándote qué era exactamente eso que viste en tu mirada. Esa perturbación se manifiesta de otras formas”, explicó el actor que se casó con Amber Heard en 2015 y un año después de divorciaron alegando diferencias irreconciliables, incluso Amber solicitó una orden de alejamiento.

Tras su separación, comenzó la batalla legal entre ambos que se alargó durante años, después de alcanzar un acuerdo de divorcio por siete millones de dólares, en 2018 la actriz publicó en el Washington Post el precio que pagan las mujeres al denunciar violencia doméstica, por lo que Depp inició una demanda por difamación en 2019 alegando que el artículo había destruido su reputación.

“Todo el mundo me decía, ‘ya se pasará’, pro no podía confiar en eso. ¿Qué es lo que iba a desaparecer? ¿La ficción que se ha difundido por todo el maldito planeta? no, eso no desaparece. Si no trataba de representar la verdad, era como si hubiese cometido realmente los actos de los que se me acusaba. Y mis hijos tendrían que vivir con eso”, mencionó.

Tras el juicio celebrado en Virginia en 2022, el jurado dio la razón a Depp, ordenando que Heard le indemnizara con 10,35 millones de dólares. No obstante, ella también recibió una compensación de 2 millones, al haber ganado una de las tres acusaciones de su contrademanda. Ambos llegaron a un acuerdo final para que Amber pagara un millón de dólares, que Depp donaría integramente a organizaciones benéficas.

“No tenía miedo la noche antes del juicio. Si no tienes que memorizar líneas, si solo estás diciendo la verdad. Sabía que nada de esto iba a ser fácil, pero no me importaba. Pensé: lucharé hasta el amargo final. Y si termino sirviendo gasolina, no pasa nada. Ya lo he hecho antes”, dijo Depp.