EXCLUSIVA Martha Higareda y Lewis Howes están esperando su primer bebé juntos

La actriz Martha Higareda y su pareja, el escritor y conferencista Lewis Howes, compartieron a CARAS todo sobre esta nueva etapa que marca un momento muy especial en sus vidas. Martha reveló que se sometió a una cirugía para poder embarazarse del nuevo integrante de su familia a quien le darán la bienvenida en Los Ángeles.

¿Cómo se dieron cuenta o empezaron a sospechar que estaban embarazados?

M: Hicimos un test en casa, se llama “sensitive pregnancy test” de los que dan resultados una semana antes. Pero aún así no estábamos seguros. No fue si no hasta que me hice el test de sangre que nuestro doctor, el doctor Barroso, nos confirmó que estábamos esperando bebé. Lewis tenía seguridad todo el tiempo de que iba a estar embarazada, entonces cuando escuchó la confirmación del equipo de doctores, sonrió y dijo “ya lo sabía”. Yo me puse a llorar de felicidad y Lewis me apapachaba.

¿Lo estaban buscando o fue algo que sólo se dio?

M: Lo estábamos buscando. De hecho me sometí a una cirugía el año pasado donde me removieron miomas, abriendo espacio en mi cuerpo para que pudiera tener bebés. Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos. Desde que nos conocimos, las conversaciones que tuvimos fueron las que mucha gente trata de evitar al principio. Lewis y yo nos fuimos directamente a hablar de las cosas que nos importan en la vida. Los valores, mentalidad, espiritualidad y estilo de vida y dentro de esas preguntas ¿te ves a ti mismo teniendo hijos? Fue muy importante para los dos responderla. Y Lewis desde el principio me dijo que él sabía que iba a tener hijos pero que no había confiado en ninguna mujer antes como para pensar, con ella si. No fue sino hasta que nos conocimos más profundamente que dijo. “ es con ella, confío en sus valores, en su forma de ser y en que es una mujer fuerte, que aunque yo no estuviera, sacaría a nuestra familia adelante”.

Grayson Cole Jensen

A mí me pasó algo parecido, antes me daba miedo tener hijos con alguien porque no confiaba 100% en que serían ellos mi pareja y el padre de mis hijos, algo en mí decía que no eran ellos, o que yo no estaba lista, a pesar de querer tener hijos, algo me decía, no es con el. no fue si no hasta que tuve la experiencia de estar con Lewis que dije “ con el si”.

¿Martha, cómo fue ese momento en el que dijiste, “sí, lo estoy”?

M: Fue súper emotivo. Lloré de alegría y agradecimiento. Y sentí una felicidad y amor profundo inexplicable.

¿Cómo se lo dijiste a tu esposo, y cómo reaccionó?

M: Lo descubrimos al mismo tiempo cuando nos lo confirmaron los doctores con la prueba de sangre. Recibimos los resultados y abrimos el Mail pero no sabíamos cómo interpretarlo, hasta que él habló al equipo de doctores y nos lo confirmaron.

Lewis, tendrás un bebé mexicano, ¿cómo te sientes?

L: Estoy muy emocionado de que vamos a tener un bebé. Amo a Martha, amo México y su cultura. Va a ser muy bonito darle la bienvenida a este nuevo integrante de la familia aquí en Los Ángeles.

¿Esta espera, cómo ha sido para ambos en cuanto a ilusiones, expectativas?

M: Ha sido muy bonita y emotiva. Después de la noticia todo iba bien hasta que tuvimos un momento en donde pasamos un susto muy fuerte. Lewis estaba viajando, estaba en Nueva York promoviendo su libro y yo estaba en Los Ángeles. Esto fue después de que nos habían dicho que si había pegado. Todo transcurrió normal hasta que tuvimos ese susto. Fue muy fuerte porque ocurrió a media noche. No sé cómo explicarlo. Es la primera vez en nuestra relación en donde siento profundamente e instintivamente “necesito a Lewis” el estuvo al pendiente, también mi familia y los doctores. Por algún motivo no entré en pánico, no me puse a llorar. Es algo que es parte de mi personalidad, cuando algo estresante me pasa, soy resistente y sigo adelante, resuelvo de manera calmada. Cuando esa noche el doctor me dijo que “si sigues así voy a necesitar que vayas a emergencias” en ese momento se lo dejé todo a Dios. Me puse a rezar El Rosario y sentí una paz absoluta de que todo iba a estar bien. Mi hermano y su esposa vinieron y estuvieron a mi lado. Cuando por fin después de dos días el doctor dijo que todo estaba bien; entonces ya es que solté y lloré de alivio y agradecimiento. Lewis voló de regreso de Nueva York y estuvimos juntos.

L: Este tiempo ha sido muy especial para Martha y para mí. Nos ha permitido prepararnos para ser papás y empezar a imaginar juntos cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro.

¿Han tenido síntomas los dos o solo tú?

M: Solo yo. Jamás en la vida se me antojaban los plátanos y ahora es lo único que quiero comer. Lewis no tiene síntomas pero seguido me dice “se te antoja un helado?” Y normalmente es porque a él se la antoja.

¿Cómo se están preparando para recibir el bebé?

M: De las primeras cosas que pasaron ya que todo iba bien es que un fin de semana de la nada Lewis me dijo “vamos a comprar cosas de bebé” y me emocioné mucho.

Nos hemos preparado sobre todo emocionalmente. Es algo que los dos soñamos y que también queremos abordar desde la conciencia. Y desde ahora estamos haciendo acuerdos, estar en la misma página, ser pacientes, y tenemos muchas conversaciones con gente que tiene hijos y les pedimos consejos. Aun así sabemos que cada relación y cada manera de parentar es “a la medida de cada pareja y los acuerdos que hagamos Lewis y yo aplican a nuestra relación en particular”. Lewis en su podcasts entrevista a muchos expertos y sus preguntas están empezando a cambiar y está incluyendo las preguntas acerca de cómo criar a los hijos. Algo de lo que estamos siendo muy intencionales al respecto de crear en nuestra familia es un modelo piramidal. Que es lo que parejas con muchos años de casados con familia nos dicen. Primero Dios que nos sostienen a todos, luego seguimos nosotros como esposos y luego los hijos. Es decir, hay muchas familias que tienen problemas porque en el momento en que llegan los hijos, la esposa deja de nutrir la relación y se enfoca solo en los niños, o el papá pone a la esposa al último y a los hijos primero, o familias en las que los hijos son los que mandan en la casa. Nuestra intención es que nosotros somos la cabeza de la familia y darles a ellos la estructura. Además tenemos una vida tan cambiante, que seguramente viajarán con nosotros en muchas aventuras. También queremos dentro de todo permitir el sentido del humor. Así como en nuestra relación. Claro, Todo esto hasta ahora es teoría pero estamos siendo intencionales al tener estas conversaciones para llegar a acuerdos, antes de que lleguen los demás hijos. Porque queremos más de uno. Físicamente, estamos en el proceso de arreglar el cuarto, es muy divertido.

¿En qué etapa de su vida se encuentran?

M: Estamos muy contentos, es una etapa de crecimiento y expansión. Más que contentos, Lewis dice que es el mejor año de su vida y yo estoy de acuerdo. Este mismo año nos casamos y estamos expandiendo nuestra familia.

L: Me ilusiona mucho seguir creciendo con mi negocio y también poder perseguir mi sueño de jugar en las Olimpiadas de 2028 con la selección de balonmano de Estados Unidos. Todo eso mientras intento ser el mejor esposo y papá que pueda.

¿Posibles nombres para su bebé?

M: Estamos pensando en algunos pero todavía no nos decidimos.