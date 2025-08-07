Selena Gomez lanza perfume para personas con movilidad reducida

Con fórmula vegana y aroma gourmet, Rare Beauty, la marca de belleza fundada por Selena Gomez da un paso en su compromiso con la inclusión al presentar su primera fragancia, inspirada en la propia experiencia de la artista con el lupus, enfermedad que le ha afectado la movilidad en sus manos.

La cantante trabajó junto a terapeutas de manos e ingenieros para crear un envase ergonómico y funcional. El diseño del rociador, tiene un tamaño mayor al habitual, permitiendo ser presionado fácilmente con distintas partes de la mano o el cuerpo. Además, la tapa fue ideada para poder girarse sin necesidad de ejercer fuerza excesiva.

El perfume fue elaborado en Francia y cuenta con una fórmula vegana, libre de crueldad animal y apta para pieles sensibles. Su aroma combina notas de caramelo, pimienta rosa, cacao, vainilla, sándalo y más.

Rare Beauty realizó un estudio con personas con discapacidades leves y severas en extremidades superiores para asegurar que el diseño fuera funcional. Los resultados confirmaron que realmente ofrece una experiencia de uso cómoda y accesible.