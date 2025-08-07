Suscríbete
Yuridia confiesa que tuvo dificultades para ser mamá

Yuridia y Matías Aranda abrieron su corazón para compartir los difíciles momentos que atravesaron desde que eran novios porque no podían tener hijos

August 07, 2025 
Diana Laura Sánchez
En una transmisión en vivo, la pareja contó que sus planes de convertirse en padres se remontaban a 2014, cuando llevaban aproximadamente cinco años de relación.

“Tendríamos un hijo de 11 años o varios... no podíamos tener hijos, estuvimos un buen de tiempo tratando”, contó Yuridia sobre las ocasiones que intentaron concebir hasta que se dio.

Matías contó que para él era muy importante tener un hijo, ya que Yuridia ya tenía uno, fruto de su pasada relación el el también cantante, Edgar Guerrero.

“Yo le decía: Mati neta hay que divorciarnos porque yo siento que no te voy a poder dar hijos’, y luego inventaron que él me había dejado por alcohólica y era porque obviamente yo decía: ‘tú tienes que estar con alguien que sí te pueda dar hijos”, expresó Yuridia.

La famosa cantante contó que estuvo a punto de terminar su matrimonio porque no podían tener hijos. Sin embargo, la situación cambió cuando comenzaron su proceso de separación, y el destino los sorprendió con un embarazo, por lo que decidieron continuar juntos.

“Cuando yo solté la idea de volver a ser madre, me embaracé y ya estábamos divorciados”. Los cantantes recibieron a su primer hijo en común, Benicio, el 13 de julio de 2023, actualmente tiene 2 años de edad. Meses más tarde concibieron a su segundo hijo, Noah, el 28 de junio de 2025.

