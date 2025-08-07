Mi año en Oxford, ¿por qué el final de la película no es el mismo que en el libro?

Esta cinta romántica es un recordatorio de que cuando el amor es verdadero, no siempre tiene un final feliz. “Mi año en Oxford” presenta a Anna, una joven brillante que deja todo en Estados Unidos para seguir sus sueños académicos en Oxford, donde conoce a Jamie, un profesor encantador. La química surge entre ambos, pero Anna no sabe que Jamie carga con un secreto que cambiará el rumbo de su relación.

Basada en la novela de Julia Whelan, la cinta hace un giro respecto al final original, ya que en el libro, hay esperanza, tratamientos experimentales y sueños cumplidos. En cambio, la película decide explorar el lado más realista del amor, del “nada es para siempre”, esto para hacer que el mensaje de fondo de la cinta sea aún más fuerte.

La adaptación de Netflix modificó el desenlace de la novela, ofreciendo una versión más trágica. A medida que la relación crece, Anna descubre que Jamie sufre de cáncer terminal, aunque él intenta alejarse para evitarle más dolor, ella decide quedarse y acompañarlo durante el tiempo que le quede.

La película promete emociones fuertes, una historia de amor con tintes trágicos y una gran ambientación en la prestigiosa universidad de Oxford.

