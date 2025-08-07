Humberto Zurita abre su corazón para hablar de cómo está viviendo su relación con Stephanie Salas

El famoso actor Humberto Zurita se encuentra disfrutando de su relación con la también actriz y cantante Stephanie Salas, quien tiene dos hijas de sus relaciones pasadas.

En un reciente encuentro con la prensa, Humberto habló sobre la relación que mantiene y dijo estar agradecido por la etapa que vive junto a Stephanie Salas.

“Estoy feliz. El trabajo me prende, me da vida. El amor nos salva a todos. Por eso, eso de juzgar y decir: ‘bueno, pero es anduvo... ¿por qué no anduvo?... dejemos que la gente haga lo que siente y sobre todo si se enamora, pues compartamos el amor, no seamos tan envidiosos”, expresó el famoso que ha sido criticado por la diferencia de edad que existe entre él y su pareja.

En este sentido, aclaró que sus hijos están felices con su relación. “Mis hijos están felices de verme feliz. Están educados de una manera libre, autosuficiente y ellos desde que supieron... yo tenía tres años ya viviendo un duelo, y bueno, me encontré otra vez con Stephanie, que ya lo he dicho muchas veces, pero nos encontramos y estoy viviendo una etapa muy feliz de nuestras vidas”.

Sobre su buena relación con Michelle Salas, el famoso actor expresó que le tiene un gran cariño porque la conoce desde que tenía 3 años de edad. “La quiero muchísimo. Quiero muchísimo todo lo que ella adora, quiere, lo que ella cuida y todo lo que tiene que ver con su vida. Lo amo y la respeto profundamente. Es una gran profesional y sí, tengo una relación más larga que con Camila, con ella porque desde niñita me iba a ver a “El Protagonista” donde estaba Stephanie, puntualizó.