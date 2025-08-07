Suscríbete
Así fue la relación de Regina Murguía y Tono Baltranena

La actriz, conductora e integrante de JNS tuvo un romance con el integrante de Magneto

August 07, 2025 
Diana Laura Sánchez
regina-murguia-jns-pareja.jpeg

La cantante que recientemente fue operada luego de que le fue diagnosticado cáncer de colon, se encuentra recuperándose en su hogar con la mejor actitud.

Respecto a la vida sentimental de Regina Murguía se sabe que la cantante sostuvo una relación con Toño Baltranena, con quien duró más de cuatro años.

Su romance empezó en el 90’s Pop Tour hace más de 7 años. El guatemalteco le propuso matrimonio a la integrante del grupo JNS durante un viaje que realizaron al Volcán de Fuego en 2020 y en junio de 2021 unieron sus vidas por medio de un ritual. No obstante, se separaron un mes después de su primer aniversario debido a que él no quería tener más hijos.

Regina fue cuestionada sobre su ruptura con Toño, pues a lo largo de los años, circularon rumores que señalaban una supuesta toxicidad de la famosa hacia su pareja, además de que ella tenía deseos de convertirse en madre, pero su pareja no.

regina-murguia.jpeg

La famosa de 38 años dijo que su ruptura se debió a que las “relaciones son complicadas, la convivencia es complicada”. Sin embargo, destacó que entre ellos hay mucho respeto. “Definitivamente hay mucho amor entre nosotros, no hay pleito, no tiene nada que ver con esos temas”.

Por su parte, Tono dijo que podría darse una reconciliación, “en este momento estamos, prácticamente tenemos mucha amistad, no estamos muy definidos para ser honesto, pero nos tenemos mucho cariño y nos seguimos viendo”, expresó.

Regina Murguía
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
