Jacob Elordi vuelve a la soltería y ya es uno de los solteros más codiciados de Hollywood

Con apenas 28 años, Elordi se ha consolidado como uno de los actores más talentosos y atractivos de su generación. Su papel como Nate Jacobs en Euphoria lo lanzó al estrellato, y desde entonces ha demostrado su versatilidad interpretando a Elvis Presley en Priscilla y protagonizando el provocador thriller Saltburn.

Un soltero de alto perfil

Esta no es la primera vez que Jacob acapara titulares por su vida amorosa. Antes de Olivia Jade, salió con Zendaya y con la modelo Kaia Gerber. Su historial romántico y la química que desprende en pantalla lo posicionan como uno de los solteros más deseados de Hollywood.

Mientras las especulaciones sobre su próxima pareja ya circulan en redes, Jacob está enfocado en su carrera. Con varios proyectos cinematográficos en puerta y una base de fans cada vez más global, todo apunta a que su nueva etapa como soltero será tan mediática como sus papeles en pantalla.

