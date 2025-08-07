Kelley Mack, actriz de “The Walking Dead”, murió a los 33 años, luego de que le diagosticaron un tumor maligno en el sistema nervioso a finales del año pasado.

En enero, Mack anunció que le habían diagnosticado un astrocima, un tipo de tumor canceroso que crece en el sistema nervioso central, empezando en el cerebro o la médula espinal. También se conoce como glioma difuso de la línea media.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, un astrocitoma se forma por el crecimiento anormal de los astrocitos, células en forma de estrella del sistema nervioso que ayudan al funcionamiento de los nervios.

Kelley, quien era conocida por su papel de Addy en la exitosa serie de televisión The Walking Dead, murió en Cincinnati el pasado fin de semana, según anunció su familia el martes.

La causa fue el tumor agresivo que afectó su sistema nervioso central, dijo la familia en un comunicado.

“Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir. Kelley falleció pacíficamente el sábado por la noche con su amada madre Kristen y la tía Karen presentes”, señala el comunicado.

Kelley Mack escribió en una publicación de Instagram que había empezado a experimentar un dolor persistente en la parte baja de la espalda, lo que le hizo pensar que tenía una hernia discal.

“Luego empezaron los dolores punzantes en las piernas y la espalda, que me obligaron a dormir en un sillón reclinable durante un mes porque estar recostada era demasiado doloroso”, escribió la actriz que se sometió a una resonancia magnética de urgencia, y los médicos descubrieron “una masa anormal” en la médula espinal.

Tras una biopsia de la médula espinal, perdió la mayor parte del uso de las piernas y tuvo que utilizar una silla de ruedas y un andador. Tras la operación, se sometió a radioterapia.