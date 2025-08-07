Suscríbete
Quién es el papá y los hermanos de Brad Pitt

Ayer se reportó la muerte de la madre del actor a los 84 años, según confirmó la revista People

August 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
papa-y-hermanos-brad-pitt-.jpg

GETTY IMAGES

La madre de Brad Pitt, Jane Etta Pitt nació en Memphis, Tennessee, en 1940, fue maestra de primaria y consejera escolar. Conoció a su esposo, William Alvin Pitt, en la Universidad Bautista de Oklahoma.

Se casaron en 1962 y después tuvieron a su primer hijo, William Bradley Pitt, en Shawnee, Oklahoma. Posteriormente, se mudaron a Springfield, Missouri, donde criaron a Brad y a sus otros dos hijos: Doug nacido en 1966 y Julie nacida en 1969.

papas-de-brad-pittjpeg

Aunque Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, su familia ha permanecido durante décadas en un discreto segundo plano.

Los tres hermanos de Brad Pitt se mantienen unidos por sus intereses en la filantropía. Doug de 58 años, es el hermano mediano de Brad, físicamente guarda cierto parecido con el actor, fundó una empresa tecnológica y una inmobiliaria en Missouri, y desde 2010 es embajador de buena voluntad en Tanzania por su labor a través de la fundación Care To Learn, que proporciona acceso a agua potable, educación y sanidad en países africanos. Está casado con Lisa Pitt, tiene tres hijos y lleva una vida bajo perfil.

hermano-de-brad-pitt.jpeg

Julie de 56 años también está involucrada en causas sociales, especialmente en Etiopía. Brad por su parte, ha participado en proyectos humanitarios. Está casada con Rob Neal, pastor evangélico, y juntos tienen cinco hijos, varios de ellos adoptados en Etiopía.

hermana-de-brad-pitt.jpeg

El padre de Brad Pitt se dedicaba a dirigir una empresa de transporte y era la cabeza de la familia, por lo que el actor sentía una profunda admiración por él.

“Mi papá trabajaba cinco días y medio, seis días a la semana, y luego nos llevaba a pescar. Lo hacía todo el fin de semana y después volvía al trabajo”, dijo el actor en una entrevista con Parade en 2011.

El famoso actor también compartió en The New York Times que su padre, “había crecido en condiciones de extrema pobreza y siempre estuvo decidido a darme una vida mejor de la que él tuvo y lo logró”.

