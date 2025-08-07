El momento que dejó sin palabras a los fans de Maluma en su concierto de la CDMX

El cantante colombiano Maluma, hizo sold out en sus tres fechas de la Ciudad de México, con su Tour Pretty Dirty— donde como su nombre lo dice— fue una noche repleta de sus grandes éxitos y la sensualidad que caracteriza Maluma Baby.

Un colombiano enamorado de México

Durante toda su primera noche, frente a un recinto con 15 mil personas en cada asiento del Palacio de los Deportes, Maluma se tomó más de una ocasión para agradecer al público mexicano por haber sido uno de los países que impulsaron su carrera desde el inicio, recordando su primer concierto en nuestro país, que fue en el Pepsi Center.

Ustedes más que nadie conocen mi historia, ustedes han estado a mi lado desde el día uno. Maluma.

El cantante, además, agradeció a Dios y se mostró conmovido, sin poder creer hasta dónde ha llegado. Sin mencionar que el público mexicano fue, para él, como un abrazo.

No solo cantó éxitos del regional mexicano como “El Rey”, originalmente interpretada por Vicente Fernández, sino que usó la playera de la selección mexicana y brindó con el público, como solo un mexicano auténtico lo haría.

El momento que marcó la noche

Finalmente, Maluma tomó un momento para hablar sobre la salud mental y dio un mensaje muy importante para quienes están pasando por ansiedad o depresión.

Si están pasando por algo difícil, no tengan miedo de hablar con su familia. No están solos. ¡Sí se puede, parcero, sí se puede! Regálense este momento, conviertan este escenario en su lugar seguro. Aquí no hay espacio para la tristeza, para la ansiedad o la depresión. Solo hay lugar para la alegría, la plenitud y el gozo, mi gente... Maluma.

Un momento que conmovió a más de uno. La noche fue especial. Maluma es un cantante que no teme conectar con su público y procura que todos puedan verlo de cerca en su show, apareciendo en el centro del Palacio de los Deportes para que la gente que está en la parte trasera pueda cantar más cerca de él.

Además, camina entre el público para volver al escenario principal, tomándose el tiempo de saludar a sus fans y tomarse fotos con algunos. Esta serie de conciertos de Maluma en México no es más que una carta de amor del colombiano para los mexicanos.

