Paris Hilton estrena jet privado; así es por dentro

El nombre distintivo de la aeronave es una variación de “sliving” un acrónimo acuñado por Paris Hilton que representa la combinación de “slaying” y “live your best life”.

El nuevo jet de Paris fue una creación a medida de Sarah Mespelt Larrañaga, diseñadora de aviación con sede en Marina del Rey, California. El G450 tiene una velocidad capaz de realizar vuelos sin escalas de Los Ángeles a Nueva York o de Miami a Londres, según Robb Report.

El interior del avión incluye un tapizado de techo con colibríes rosados, alfombra con brillos, cocina, baño, divanes con tela que crea un efecto melange, un sistema de iluminación con siete tonos de rosas y seis asientos ejecutivos con insertos de cuero.

El jet fue rediseñado desde cero para convertirse en una extensión de la imagen pública de la celebridad. Es tan perfecto que hasta cuenta con una cama a juego para su chihuahua Prince Tokyo Gizmo Hilton.

En él se observa una cocina bien equipada, cristalería fina, copas de champagne con forma de corazón y otros detalles. Los colores rosa y blanco están presentes en los mamparos y el tapizado del techo.

Este jet tardó cinco meses para transformarse, cuando Hilton vio el avión terminado, se emocionó hasta las lágrimas.