Suscríbete
Entretenimiento

Paris Hilton estrena jet privado; así es por dentro

Se trata de un Gulfsteam G450 totalmente personalizado que le regaló su esposo, el empresario Carter Reum a la famosa Paris por su cumpleaños

August 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jet-paris-hilton.jpeg

El nombre distintivo de la aeronave es una variación de “sliving” un acrónimo acuñado por Paris Hilton que representa la combinación de “slaying” y “live your best life”.

El nuevo jet de Paris fue una creación a medida de Sarah Mespelt Larrañaga, diseñadora de aviación con sede en Marina del Rey, California. El G450 tiene una velocidad capaz de realizar vuelos sin escalas de Los Ángeles a Nueva York o de Miami a Londres, según Robb Report.

El interior del avión incluye un tapizado de techo con colibríes rosados, alfombra con brillos, cocina, baño, divanes con tela que crea un efecto melange, un sistema de iluminación con siete tonos de rosas y seis asientos ejecutivos con insertos de cuero.

jet-paris-hilton.jpeg

El jet fue rediseñado desde cero para convertirse en una extensión de la imagen pública de la celebridad. Es tan perfecto que hasta cuenta con una cama a juego para su chihuahua Prince Tokyo Gizmo Hilton.

En él se observa una cocina bien equipada, cristalería fina, copas de champagne con forma de corazón y otros detalles. Los colores rosa y blanco están presentes en los mamparos y el tapizado del techo.

Este jet tardó cinco meses para transformarse, cuando Hilton vio el avión terminado, se emocionó hasta las lágrimas.

Paris Hilton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
murio-mama-de-brad-pittjpeg
Entretenimiento
Murió la mamá de Brad Pitt a los 84 años
August 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andy-sachs-patrick-brammall.jpeg
Entretenimiento
Quién es Patrick Brammall, la nueva pareja de Anne Hathaway en “El diablo viste a la moda 2"
August 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-enfermedades-incurables
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela que padece dos enfermedades incurables
August 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
The 2003 Billboard Music Awards - Red Carpet
Entretenimiento
Cómo The O.C. definió la televisión juvenil en los 2000
August 05, 2025
 · 
Tania Franco
Celebrity Sightings In New York City - July 28, 2025
Entretenimiento
El primer beso en pantalla de Lindsay Lohan
Antes de convertirse en ícono adolescente, tuvo que enfrentarse a una de las escenas más intimidantes para cualquier actriz joven
August 05, 2025
 · 
Tania Franco
regina-murguia-sera-operada-del-colon-jns.jpeg
Entretenimiento
Regina Murguía de JNS habla tras someterse a cirugía por cáncer
La cantante se recupera de la operación tras ser diagnosticada con cáncer de colon
August 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Premiere Of "Did You Hear About The Morgans?" - After Party
Entretenimiento
¿Indirecta o casualidad? Kim Cattrall reacciona al final de And Just Like That
La serie termina… y Samantha Jones, de Sex & the City manda el mensaje más claro de todos
August 05, 2025
 · 
Tania Franco
leonardo-di-caprio-hotel.jpg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio invierte en construir lujoso hotel en Israel
El actor construirá un hotel al norte de Tel Aviv en asociación con una organización israelí
August 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ozzy-osbourne-causa-de-muerte.jpg
Entretenimiento
Ozzy Osbourne murió por esta causa según su certificado de defunción
El músico líder de Black Sabbath, de 76 años murió después de su último concierto
August 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez