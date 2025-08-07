Suscríbete
Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de la crisis que vivió tras su separación

La conductora revivió el dolor silencioso tras su ruptura con Erik Rubín

August 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-erik-rubin-separacionjpg

Instagram @erikrubinoficial

Andrea Legarreta dijo que sufrió una crisis de autoestima tras separarse de Erik Rubín. La presentadora contó que fue muy complicado ocultar frente a las cámaras su sufrimiento.

En una conversación con el escritor Johnny Abraham del podcast Conquista tu mundo, Legarreta reconoció que enfrentó una gran crisis tras el fin de su matrimonio con Erik Rubín.

La conductora del programa “Hoy”, mencionó que su separación ocurrida después de más de dos décadas de relación y dos hijas en común, tuvo un impacto profundo en su autoestima.

“Cuando pasó esta separación, yo decía: ‘Dios, me estoy separando a los 50 años, ¿qué va a ser de mí?, O sea, me sentía como destrozada como que quizás nadie más de iba a fijar en mí y cuesta”, dijo la famosa, que a la par enfrentaba la presión de mantener una imagen pública bajo la exigencia de sonreír incluso en los días más difíciles de su vida.

“En la pantalla sales a sonreír cuando a veces no quieres y sales a ayudar quizás a una persona que no se siente bien y decir, ¿por qué yo le voy a pasar mis tristezas, a sumarle a sus tristezas tal vez? Porque a veces hasta te quieren y te hacen parte de ellos”.

“También tiene que ver hasta con actuar para que las cosas no estén tan mal. A veces tienes un dolor físico o tienes una tristeza profunda y tienes que salir a sonreír. Te maquillas, me acuerdo que varios días en que me maquillaba y otra vez se me corría y otra vez”, comentó sobre la dificultad de sostener una apariencia de normalidad mientras atravesaba una crisis interna.

El proceso de sanación, comenzó cuando decidió priorizar el amor propio. “Sí empecé a ocuparme, a dedicarme tiempo, a pensar en que el 50 es un número, no soy yo, yo soy mucho más que mi edad. Y regresé a hacer ejercicio, dejé de hacer ejercicio mucho tiempo, es real que tenemos que hacer ejercicio te cambia todo”, puntualizó Andrea Legarreta, quien aseguró que la actividad física no solo mejoró su estado de ánimo, sino que también contribuyó a reconstruir su confianza..

