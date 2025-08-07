Pecados inconfesables: el thriller erótico mexicano de Netflix

A poco tiempo del estreno de Pecados inconfesables, la serie ya domina el top 3 de la plataforma de streaming de Netflix, por ser de lo más visto en la plataforma.

La nueva serie mexicana protagonizada por Zuria Vega y Andrés Baida trata de suspenso, venganza y muchos secretos desenterrados, que han captado el interés de los consumidores de Netflix.

La trama de Pecados inconfesables sigue a una mujer que intenta escapar de un matrimonio abusivo recurriendo a la ayuda de su nuevo interés amoroso, pero las cosas no salen como esperaba y podría terminar enredada en un problema mucho más turbio de lo que imaginaba cuando los secretos comienzan a salir a la luz.

La serie tiene 18 episodios en los que aparece Zuria en su personaje de Helena, quien desesperada por salvar su vida y la de su hijo de su abusivo esposo Claudio (Erik Hayser), convence a su amante Iván (Baida) de tejer un plan para chantajear a Claudio.

La iea es acorralar a Claudio pero todo se complica cuando desaparece de forma misteriosa y la primera sospechosa es Helena. Al parecer, todo lo que comenzó como un plan para liberarse, se convierte en un nuevo infierno.