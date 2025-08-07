Kylie Jenner está aprendiendo español gracias a esta persona

Kylie Jenner ha causado emoción por videos que ha compartido en sus redes sociales donde se le ve practicando español con la guía de Ariel.

En los clips se puede observar a Ariel corrigiendo la pronunciación de Kylie, ayudándola a aprender expresiones comunes en español. Kylie ha dicho frases como, “hola me llamo Kylie”, y “mi nombre es Kylie Jenner, y este es mi nuevo KHY”, en referencia a su marca de ropa.

Según Us Weekly, Ariel Tejada es un maquillador reconocido en la industria del entretenimiento, conocido por trabajar con varias celebridades.

Aunque su pronunciación no es perfecta, la actitud de Kylie ha sido muy buena para aprender español. Además, causó sensación por decir la expresión, “está arrechísimo”, convencida de que su look era increíble, dicho término es muy popular en Venezuela, y significa excelente o fuera de serie, es una palabra con sabor caribeño.

Mientras impulsa la internacionalización de su marca de moda, KHY, y expande su imperio cosmético a nivel mundial, el hecho de que Jenner esté aprendiendo español parecer ser una estrategia muy bien pensada.

