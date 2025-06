Donald Trump calificó como “muy débil” el ataque de Irán a sus bases militares en Qatar

“Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficiencia. Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante”.

Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importantes es que los iraníes se han desahogado y, con suerte no habrá más odio”, dijo Donald Trump.

Además, el mandatario afirmó que es “momento de buscar la paz” y prometió presionar a Israel para lograrla. Asimismo, agradeció al Emir de Qatar, “por todo lo que ha hecho en favor de la paz en la región”.

El presidente de EU, Donald Trump, agradeció a Irán el haber alertado a Qatar, nación amiga, sobre el despliegue de misiles contra las bases militares de EU, acción que permitió movilizar a todos los trabajadores y salvar sus vidas.

“Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que hizo posible que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora proceder a la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo”.