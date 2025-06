Hija de Enrique Peña Nieto aclara cómo se encuentra de salud su padre

Paulina se sinceró sobre el estado de salud de su padre y desmintió que esté atravesando por problemas de salud.

“Mi papá, aparte de que es guapo, lo voy a aceptar, siempre ha hecho mucho ejercicio, come muy sano... la verdad se mantiene súper bien, mejor que nosotros. Es guapo, se mantiene muy bien y está bien por ahí”, declaró la joven que se pronunció respecto al video viral de su padre donde aparece en el show del ilusionista Daniel Fernández en Punta Cana, República Dominicana.

“Yo le dije y le dije: wow que viste a este ilusionista’ y me dijo que fue como en febrero pero lo sacaron apenas”.

En este mismo acercamiento con los medios, la empresaria mexicana fue cuestionada sobre si desea convertirse en madre pronto con su esposo Fernando Tena-hijo del exfutbolista y entrenador mexicano, Luis Fernando Tena-.

A lo que ella respondió, “no, creo que es un tema que se maneja en pareja. No me lo tomo a mal, pero no, todavía no”.

Asimismo, dijo que su papá la apoya en su decisión, “no me presiona, creo que son más otras personas, pero mi papá me dice ‘a tu tiempo, disfruta cada etapa y ya llegarán los hijos y son para toda la vida”.