Personalidades

¡Famosos que parecen gemelos! Estas celebridades tienen un parecido increíble

De Katy Perry y Zooey Deschanel a Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan, estos famosos podrían pasar por hermanos

August 08, 2025 • 
Tania Franco
Teen Choice Awards 2014 - Inside

Kevin Mazur/Fox/WireImage

En el mundo del espectáculo, no es raro que dos celebridades compartan un estilo similar. Sin embargo, hay casos en los que la semejanza es tan grande que podría confundir a cualquiera. Desde cantantes y actores, hasta supermodelos, estos famosos han hecho que más de uno se pregunte si no habrá algún parentesco oculto.

Milla Jovovich y Linda Evangelista

La actriz de Resident Evil y la supermodelo canadiense comparten facciones tan afiladas, ojos claros y estilo elegante que parecen salidas de la misma pasarela.

VS. (3).png

Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan

El ganador del Oscar y el actor de The Walking Dead podrían intercambiar papeles sin que nadie lo note. Sus barbas, mandíbulas fuertes y miradas intensas son casi idénticas.

VS. (4).png

Katy Perry y Zooey Deschanel

La intérprete de Firework y la protagonista de New Girl han bromeado sobre su parecido. El flequillo, los ojos azules y el aire retro las convierten en un dúo de dobles perfectas.

VS. (5).png

Natalie Portman y Millie Bobby Brown

A pesar de la diferencia de edad, la protagonista de El Cisne Negro y la estrella de Stranger Things comparten una delicadeza en las facciones, ambas durante su infancia lucían muy similiares.

VS. (6).png

Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard

Las dos actrices pelirrojas han tenido que aclarar en entrevistas que no son la misma persona. Su parecido es tal que hasta compañeros de rodaje las han confundido.

Demi Moore y Jennifer Connelly

Iconos de Hollywood en los 90, ambas lucen un estilo clásico con cabello oscuro, cejas definidas y una elegancia natural que resalta aún más su semejanza.

VS. (7).png

Lucy Hale y Sarah Hyland

La estrella de Pretty Little Liars y la protagonista de Modern Family comparten ojos grandes, cabello oscuro y un aire juvenil que las hace parecer hermanas.

VS. (8).png

El parecido entre estos famosos demuestra que, aunque no compartan lazos de sangre, la genética y el estilo pueden dar lugar a coincidencias asombrosas.

