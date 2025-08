Gabriela Real, la diseñadora detrás de Chakra Studio nos habla de su emprendimiento

Originaria de Guadalajara, la emprendedora Gabriela Real nos cuenta cómo ha posicionado su emprendimiento como un laboratorio creativo que transforma objetos en experiencias sanadoras. Con una propuesta que va más allá del diseño convencional, combinando arte, ritual y espectáculo.

Artista, soñadora, autodidacta. Estudió cine, diseño, energías sutiles, metafísica y física cuántica. Todo eso converge en su forma de crear: una fusión de arte, energía y propósito.

¿Cómo nació Chakra Studio?

En entrevista, Gabriela relata que tras una crisis interna en 2022, tomó la decisión de reconstruirse desde el propósito. Así nació Chakra Studio, inspirado en los siete chakras humanos y con la intención de crear piezas que acompañen procesos de transformación personal y espiritual. El estudio dejó atrás las formas vacías para habitar el diseño con autenticidad.

“Nuestro propósito es claro, elevar la energía de los espacios y de las personas. Creemos que el diseño puede ser una herramienta de transformación profunda. Por eso, fabricamos muebles y espacios con intención, alineados al cuerpo, la mente y el espíritu. Queremos inspirar a otros a habitar desde su autenticidad, desde el gozo, desde el equilibrio”.

Para Gabriela, el emprender no es solo vender, sino servir desde tu propósito, “Atrévete a emprender desde el alma. No hay nada más poderoso que una idea auténtica nacida desde lo más profundo de ti. Mi consejo es que no busques encajar. Rompe moldes. Usa tus dones, tu historia, tus heridas incluso, para crear algo único. Y recuerda: habrá días de duda, de pausa, de miedo. Pero si tu visión está alineada a tu verdad, la vida te va a sostener. Porque el universo siempre apoya a quien se elige a sí mismo”, aconseja a los emprendedores.

Diseño con propósito: estética que equilibra energía

La visión del estudio va más allá de la funcionalidad: busca elevar la energía del espacio y quien lo habita. Cada pieza es un acto sensorial cargado de intención, desde la experimentación en tapicería hasta la ambientación cinematográfica y fashion performance.

Sus intervenciones en eventos como Design Week México y la Feria Internacional de Cine de Guadalajara han posicionado a Chakra Studio como un referente sensorial dentro del diseño mexicano contemporáneo.

La pasarela que reinventó el mobiliario

En junio de 2024, el estudio presentó Furniture Runway Fashion Show, la primera pasarela en México dedicada exclusivamente a muebles en movimiento.

Sobre un andamiaje de bailarines desfilaron tres colaboraciones vanguardistas:



HANFOD con la silla “Sálvame de mi mente”

con la silla “Sálvame de mi mente” VANEBON con un sillón orgánico de esencia femenina

con un sillón orgánico de esencia femenina VACR, creador de un trono futurista

Una experiencia poderosa que fusionó performance, arte y diseño con energía transformadora.

Circus Furniture Runway: próxima función en 2025

Gabriela adelanta su nuevo proyecto para octubre de 2025: Circus Furniture Runway, el pimer Circo de muebles en el mundo una experiencia performática dentro de una carpa de circo donde mobiliario, trapecistas y acrobacias compartan pista.

“No es solo un show: es una activación colectiva”, comenta Gabriela. Más que espectáculo, una invitación a vivir el diseño como experiencia emocional y energética.