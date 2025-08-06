El padre de los hijos de Britney Spears rompe el silencio en sus memorias más íntimas

Kevin Federline rompe el silencio en sus memorias: lo que promete revelar sobre su matrimonio con Britney Spears

Después del rotundo éxito de las memorias de Britney Spears publicadas en 2023, ahora es el turno de Kevin Federline de contar su verdad. El exbailarín y exesposo de la estrella del pop anunció el lanzamiento de su libro titulado You Thought You Knew (“Creías que sabías”), que verá la luz el próximo 21 de octubre.

En sus palabras, el libro será una obra “extremadamente íntima y transparente” en la que abordará algunos de los momentos más complejos de su vida:

Alcancé mis sueños más grandes, lidié con desamores devastadores y soporté el ridículo constante, todo mientras intentaba ser el padre que mis hijos necesitaban en medio de una turbulencia emocional sin fin. Si alguna vez tuviste preguntas, aquí encontrarás las respuestas. Kevin Federline.

Bauer-Griffin/GC Images

Según un comunicado de prensa oficial, You Thought You Knew cubrirá:

Su matrimonio y divorcio con Britney Spears, una de las relaciones más mediáticas de los 2000.

El deterioro público de la vida de Britney y cómo eso afectó a la familia.

La presión de los medios y el rol que asumió Kevin al tratar de proteger a sus hijos.

Anque Britney no ha hecho una declaración directa sobre el libro, publicó un extenso mensaje en Instagram el mismo día del anuncio, en el que reflexiona sobre su propio proceso creativo y espiritual.