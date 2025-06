William Levy habla sobre su detención en Florida y cuenta lo que vivió en la celda

William Levy habló en una entrevista para el programa de televisión “Hormiguero”, sobre su detención en Florida el pasado mes de abril luego de una noche de copas con algunos amigos.

Levy fue detenido por la policía el pasado 15 de abril por elementos de la Oficina del Sheriff de Broward en el sur de Florida en los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de las autoridades, estaba ebrio e insistente y fue llevado a la cárcel principal del condado acusado de disturbios en estado inconveniente e intrusión en una propiedad.

Esto habría ocurrido en un establecimiento llamado Baires Grill, y fue puesto en libertad luego de pagar 500 dólares, 250 por cada cargo, como sanción impuesta.

Cuando fue detenido, William Levy fue captado en video ante el juez Corey Friedman, vistiendo un uniforme de presidiario, esposado de manos y pies y consultando a su abogada por Zoom, hasta que logró salir en libertad y dijo algunas palabras a la prensa.

Entre las versiones alrededor del motivo por el que lo detuvieron, se ha dicho que fue un problema con el pago de la cuenta, que hubo una discusión entre el actor y otras personas o que le pidieron a William Levy retirarse y que no accedió.

Ahora, meses después, el famoso dio su versión y acusó a las autoridades de llevarlo a prisión sin mayor justificación.

“No pasó nada de gravedad, como se ha asegurado. Estábamos tomando un trago unos amigos y yo.. a la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho de checar la cuenta, él pensó que algo estaba de más y había unas personas en la barra que, entre ellos dos, empezaron a discutir por esta situación”.

El actor dijo que se puso de pie y trató de que la discusión entre estas dos personas ajenas no escalara a mayores; sin embargo, “en el medio de todo eso, llegó la policía; nos dejaron ir, no pasó a más”.

William dijo que la forma en la que les pidieron que se fueran estuvo fuera de lugar. “Somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a ese punto”, dijo.

“Y ese punto fue que me llevaron porque quisieron, ya estaba fuera del establecimiento. Entonces, pues me llevaron simplemente. No pasa, es una experiencia más en la vida”, menciona el actor.

William Levy dijo que no logró dormir en su celda, pues aprovechó el momento para entablar conversación con otros detenidos. Entre risas, narró cómo uno de ellos intentó intercambiarla unas galletas por su sándwich del desayuno, situación que le pareció surrealista. También bromeó sobre la calidad de la comida, calificándola como “lo peor que he visto en mi vida”.