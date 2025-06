Así nació el apellido artístico de María Sorté y su significado

El apellido real de la actriz María Sorté ha tomado relevancia recientemente debido a la notoriedad de su hijo, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad.

La actriz de cine y televisión mexicana desde la década de los 70, ha sido reconocida por su talento, carisma y trayectoria.

Algo que ha llamado la atención de los internautas es por qué no usa su apellido Harfuch en su carrera artística.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, explicó el origen de esta elección, que se remonta a sus primeros pasos en la industria del entretenimiento.

María Sorté contó que en sus inicios, usó su nombre real en algunos proyectos, sin embargo, recibió recomendaciones para cambiarlo, pues consideraban que era complicado de recordar y poco atractivo para el público.

“Así me puse en las primeras cosas que hice, pero por una fotonovela me dijeron: ‘Ay no, qué horror de apellido, nadie se lo va a aprender, vamos a cambiarlo’, y dije ‘órale’”.

Fue por esta razón que María optó por adoptar un nombre artístico que fuera más comercial y fácil de pronunciar, a pesar de que su apellido paterno tiene un gran valor sentimental además de ser de origen árabe.

Asimismo, la actriz compartió algunas de las opciones que consideró antes de adoptar el nombre que la haría famosa, entre ellas estaban Lucía Cabral y María Hidalgo, este último por su segundo apellido. Sin embargo, fue un conocido quien le sugirió el nombre que finalmente eligió.

“Me dijo: '¿Por qué no te llamas María Sorte? Sorte, en italiano, quiere decir suerte’. Pero la prensa se encargó de ponerle acento: Sorté. No fue porque a mí me gustara, sino porque así se quedó” , explicó.