Pedro Pascal se une al universo Marvel: el actor protagoniza “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”

El universo cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose, y esta vez lo hace con una de sus franquicias más queridas. La nueva cinta, titulada Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, ha confirmado oficialmente a Pedro Pascal como protagonista en el papel de Reed Richards, el brillante científico que lidera al cuarteto de superhéroes.

Pascal, conocido por sus papeles en The Mandalorian, The Last of Us y Game of Thrones, da un salto significativo dentro del UCM con este personaje clave. Su inclusión en el elenco ha generado gran entusiasmo entre los fans, que lo consideran una elección ideal para interpretar la mezcla de inteligencia, vulnerabilidad y liderazgo que caracteriza a Richards.

La película, dirigida por Matt Shakman (WandaVision), busca relanzar a estos emblemáticos personajes con un enfoque más humano y emocional, explorando sus orígenes y la dinámica entre los miembros del equipo: Sue Storm (la Mujer Invisible), Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ben Grimm (La Mole), cuyos intérpretes aún no han sido oficialmente revelados.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos marcará el inicio de una nueva etapa para la familia fantástica dentro del UCM, integrándolos por fin de manera oficial en las historias que se desarrollan desde la Fase 4. La película llegará a los cines el 24 de julio, y los fanáticos ya cuentan los días para ver a Pedro Pascal estirando los límites del cuerpo… y del universo Marvel.