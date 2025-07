Cazzu reflexiona sobre su nueva vida sin Christian Nodal

En una reciente aparición televisiva, la artista Cazzu compartió algunos detalles sobre la complejidad detrás de su ruptura con el padre de su hija Inti.

Cazzu llamó la atención por su repuesta cuando fue cuestionada acerca del significado que tiene para ella la libertad en su día a día. La rapera contestó, “A mí me encanta ser una persona libre, me obligaron, pero... estoy libre ahora, voy libre por la vida y sin peligro. Yo tuve un impasse grande de tocadas. Me quedé embarazada, nació mi hija, me separé, estoy por salir a tocar de nuevo”, expresó la argentina.

La rapera contó que no le dedicó ninguna canción de despecho a su expareja porque no guarda ningún resentimiento a pesar de toda la polémica tras su separación.

Por otro lado, habló de su regreso a la música, y destacó que la pausa en su carrera fue necesaria para dedicarse a su hija y procesar los cambios en su vida personal.

En este momento, Cazzu se encuentra ilusionada con su regreso a los escenarios, enfocada en la música y en sus proyectos musicales.